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靚媽精明眼｜U購超市半年17間分店執笠　九龍灣店結業最後2日劈價開倉

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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超市U購九龍灣分店周五結業，最後2日開倉折扣價。

【靚媽精明眼/超市U購/U select/結業潮/執笠優惠/九龍灣】香港店鋪面臨結業壓力，全港第三大連鎖超市U購（U select）繼3月以來，已有逾10間門市結業，近日位於九龍灣啟業商場的分店宣布結業，最後營業日為本周五9月13日。U購曾一度擴張至超過100間分店，但隨著經濟下滑，不斷縮減分店，據官網最新資料顯示，現時只剩約40家。

U購結業｜九龍灣U購門市結業

近日有網民於Facebook發文，表示已清倉數月的超市U購的門市將於9月13日（周五）結業，而該分店位於九龍灣啟業道啟業邨，大家如需購物可前往鑽石山宏景花園分店。消息指，U購為重振經濟，曾與內地供應商合作，引進來自內地的新產品，以提供更多選擇吸引顧客。

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U購結業｜高峰期曾有100間分店

華潤集團旗下的超級市場U購（U Select）在疫情期間曾經快速擴張至逾100間分店，但隨著經濟下滑和消費模式改變，由今年3月開始，半年間已有17間分店結業。據官網顯示，現時分店僅約40家，較高峰期的100家已減少至60間。

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