4孩媽媽丨張新悅14歲二女負笈英國　靚媽培育女兒自立能力

▲ 張新悅廿四孝媽陪愛女開學！

多孩媽張新悅跟老公楊哲安（Jeremy）育有4名女兒，分別是15歲長女Lucy、14歲二女Lily、9歲三女Leah及6歲孻女Lola。曾因細菌入腦死過翻生的長女Lucy於英國留學，原來張新悅安排二女Lily跟姊姊一樣負笈英國。

暖媽陪女兒開學

早前張新悅赴英陪二女Lily開學，她於IG上載三母女遊英照片，除於各名勝打卡之外，更為Lily慶祝14歲生日，只見Lily剪短了頭髮，感覺清爽。

當中張新悅以英文撰文，其大意是指：「Lily 14 歲生日啦，很高興你已適應人生新的一章，大家都很想念家裡兩位姊姊，媽媽祝福你在健康和學業上擁有智慧和力量。」

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▲ 張新悅跟二女Lily！

培育女兒品格做「人上人」

張新悅曾於TOPick訪問稱安排女兒往海外升學，只因她認為新一代應成為世界公民，多到外國增廣見聞，接觸不同文化和禮儀。當人愈見識廣博，就愈覺得自己渺小，從而懂得謙虛。

至於選校準則，張新悅會以活學活用和重品德的教學為主，她致力培育女兒成為有品格的人，將來離開父母也有能力自立。

她說：「操到琴棋書畫瓣瓣掂、寫字寫得靚又如何？小朋友沒品德、沒思想，只是死讀書跟著父母的期望去行，就好似一架火車跟著路軌行，一脫軌就大件事！」

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