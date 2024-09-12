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DSE2025｜中學文憑試即日起至10.8接受報名　一文睇清報名流程+費用+重要日期懶人包

升學教育

撰文： 沈佩珊

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

2025年中學文憑試（DSE）即日起至10月8日接受報名。

【DSE 2025/中學文憑試/考評局】2025年中學文憑試（DSE）由9月11日起至10月8日接受報名。考評局（HKEAA）已公布考試時間表，並提醒考生報考時的注意事項。TOPick整合DSE報名流程、考試費用、繳費方法、重要日期等資訊，供各位考生參考。

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    DSE2025｜考試報名（學校考生）

    報名資格

    學校考生必須於2024/2025學年度為已獲批准參加2025年香港中學文憑考試之註冊學校之中六正讀生，並在該校之註冊地址上課。

    報名方法

    學校考生須經學校提交報名申請，而學校須透過香港中學文憑考試網上服務的報名系統提交報名申請。

    考試費用

    政府目前未有代繳文憑試考試費的安排，2025年DSE考生需自行繳交考試費。

    2025年DSE考試費將上調，語文科及其他科目費用分别為747元及499元。以報考6科，即2個語文及4個其他科目計算，考試費為港幣3,490元。

    周凱旋基金會早前宣布，為2025年應考中學文憑試（DSE）的全日制官立及津貼中學女同學，提供每人港幣3,300元助學金。

    DSE考試費｜周凱旋基金會捐6000萬資助明年DSE女生　逾1.5萬人可獲3300元

    繳費方法

    學校考生須於2024年10月15日下午11時59分或之前，透過以下其中一種方法繳交考試費：

    • 使用網上理財；
    • 使用「繳費靈」；或
    • 於任何一間香港境內的7-Eleven或OK便利店以現金付款。

    DSE2025｜考試報名（自修生）

    報名資格

    符合下列條件中其中一項者，均可以自修生身分報考2025年香港中學文憑考試：

    • 曾應考文憑試，或相等考試，或
    • 以本考試年分之一月一日計算，已足十九歲，或
    • 非修讀文憑試課程，但於考試前一年已修畢或正在修讀由考評局決定為等同中六之課程。

    報名方法

    自修生須透過香港中學文憑考試網上服務辦理報名手續。

    考試費用

    自修生報名費用為港幣572元。

    繳費方法

    自修生可選擇在網上報名時以信用卡即時網上繳款，或下載繳費單透過網上理財或「繳費靈」服務繳款，或於香港境內任何一間7-Eleven或OK便利店以現金付款。

    DSE2025｜逾期繳費

    倘若考生未能於繳費期限繳交考試費，除繳交所需的考試費外，考生須另繳交附加費297元，否則其報名申請不會獲接納。

    考評局不接受於2024年10月22日後的繳款，並會取消該考生之報考申請。

    DSE2025｜可供報考科目

    • 甲類科目- 23科高中科目
    • 乙類科目- 58科應用學習科目 (只供學校考生報考)
    • 丙類科目- 5個其他語言科目（即法語、德語、日語、韓語和西班牙語）

    DSE2025｜重要日期

    事項日期
    報名2024年9月11日至10月8日
    繳交考試費截止日期2024年10月15日下午11時59分或之前
    逾期繳交考試費2024年10月16日至10月22日下午11時59分前
    申請逾期報名／更改報考科目資料2024年11月15日至12月5日 （暫定）
    繳付附加費及考試費（如適用）截止日期2024年12月9日下午11時59分或之前
    申請退出考試的截止日期2024年11月30日
    上載「考生手冊」於考評局網頁2024年12月中旬
    派發准考證：
    - 實習考試（體育科及音樂科）
    - 甲類科目考試    		2025年1月下旬（暫定）
    2025年2月中旬（暫定）
    考試日期： 
    - 實習考試（體育科及音樂科）2025年2月上旬至3月下旬（暫定）
    - 口試（英國語文科）2025年3月11日至3月20日（暫定）
    - 口試（英國語文科）(特殊需要考生) 2025年3月22日（暫定）
    - 筆試 （甲類科目）2025年4月1日至5月2日
    發放成績： 
    - 甲類、乙類及丙類科目考試2025年7月16日 （暫定）

    DSE2024｜DSE應考物品最齊全Checklist　准考證/手錶/計算機15大物品勿帶漏

    DSE2025｜聯絡考評局

    查詢熱線：3628 8860（一般查詢）/ 3628 8917（有關特別考試安排之查詢）

    地址：香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心12樓

    辦公時間：星期一至五 ：早上8時30分至下午5時30分（星期六 、日及公眾假期休息）

    考評局網址：www.hkeaa.edu.hk

    電郵：dse@hkeaa.edu.hk

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