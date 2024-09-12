DSE2025｜中學文憑試即日起至10.8接受報名　一文睇清報名流程+費用+重要日期懶人包

▲ 2025年中學文憑試（DSE）即日起至10月8日接受報名。

【DSE 2025/中學文憑試/考評局】2025年中學文憑試（DSE）由9月11日起至10月8日接受報名。考評局（HKEAA）已公布考試時間表，並提醒考生報考時的注意事項。TOPick整合DSE報名流程、考試費用、繳費方法、重要日期等資訊，供各位考生參考。

DSE計分｜DSE成績5**等於幾多分？一文看清DSE計分方法

最新影片：

DSE2025｜考試報名（學校考生）

報名資格

學校考生必須於2024/2025學年度為已獲批准參加2025年香港中學文憑考試之註冊學校之中六正讀生，並在該校之註冊地址上課。

報名方法

學校考生須經學校提交報名申請，而學校須透過香港中學文憑考試網上服務的報名系統提交報名申請。

考試費用

政府目前未有代繳文憑試考試費的安排，2025年DSE考生需自行繳交考試費。

2025年DSE考試費將上調，語文科及其他科目費用分别為747元及499元。以報考6科，即2個語文及4個其他科目計算，考試費為港幣3,490元。

周凱旋基金會早前宣布，為2025年應考中學文憑試（DSE）的全日制官立及津貼中學女同學，提供每人港幣3,300元助學金。

DSE考試費｜周凱旋基金會捐6000萬資助明年DSE女生 逾1.5萬人可獲3300元

繳費方法

學校考生須於2024年10月15日下午11時59分或之前，透過以下其中一種方法繳交考試費：

使用網上理財；

使用「繳費靈」；或

於任何一間香港境內的7-Eleven或OK便利店以現金付款。

DSE2025｜考試報名（自修生）

報名資格

符合下列條件中其中一項者，均可以自修生身分報考2025年香港中學文憑考試：

曾應考文憑試，或相等考試，或

以本考試年分之一月一日計算，已足十九歲，或

非修讀文憑試課程，但於考試前一年已修畢或正在修讀由考評局決定為等同中六之課程。

報名方法

自修生須透過香港中學文憑考試網上服務辦理報名手續。

考試費用

自修生報名費用為港幣572元。

繳費方法

自修生可選擇在網上報名時以信用卡即時網上繳款，或下載繳費單透過網上理財或「繳費靈」服務繳款，或於香港境內任何一間7-Eleven或OK便利店以現金付款。

DSE2025｜逾期繳費

倘若考生未能於繳費期限繳交考試費，除繳交所需的考試費外，考生須另繳交附加費297元，否則其報名申請不會獲接納。

考評局不接受於2024年10月22日後的繳款，並會取消該考生之報考申請。

DSE2025｜可供報考科目

甲類科目- 23科高中科目

乙類科目- 58科應用學習科目 (只供學校考生報考)

丙類科目- 5個其他語言科目（即法語、德語、日語、韓語和西班牙語）

DSE2025｜重要日期

事項 日期 報名 2024年9月11日至10月8日 繳交考試費截止日期 2024年10月15日下午11時59分或之前 逾期繳交考試費 2024年10月16日至10月22日下午11時59分前 申請逾期報名／更改報考科目資料 2024年11月15日至12月5日 （暫定） 繳付附加費及考試費（如適用）截止日期 2024年12月9日下午11時59分或之前 申請退出考試的截止日期 2024年11月30日 上載「考生手冊」於考評局網頁 2024年12月中旬 派發准考證：

- 實習考試（體育科及音樂科）

- 甲類科目考試 2025年1月下旬（暫定）

2025年2月中旬（暫定） 考試日期： - 實習考試（體育科及音樂科） 2025年2月上旬至3月下旬（暫定） - 口試（英國語文科） 2025年3月11日至3月20日（暫定） - 口試（英國語文科）(特殊需要考生) 2025年3月22日（暫定） - 筆試 （甲類科目） 2025年4月1日至5月2日 發放成績： - 甲類、乙類及丙類科目考試 2025年7月16日 （暫定）

DSE2024｜DSE應考物品最齊全Checklist 准考證/手錶/計算機15大物品勿帶漏

DSE2025｜聯絡考評局

查詢熱線：3628 8860（一般查詢）/ 3628 8917（有關特別考試安排之查詢）

地址：香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心12樓

辦公時間：星期一至五 ：早上8時30分至下午5時30分（星期六 、日及公眾假期休息）

考評局網址：www.hkeaa.edu.hk

電郵：dse@hkeaa.edu.hk

延伸閱讀：8間大學畢業生薪酬比較

大學教育資助委員會（教資會）早前公布8間大學畢業生的就業情況及薪酬待遇統計。

點擊下圖查看8間大學畢業生平均年薪及月薪排名：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

DSE放榜2024｜8間大學畢業生薪酬比較 一文看清讀邊科最有錢途

點擊下圖查看各學科畢業生薪酬排名：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】