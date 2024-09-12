港鐵嘉年華｜港鐵45周年Chill Fun 鐵路樂園優先場　玩遊戲送500張門票即日開搶

▲ 人氣青春三人組Yoyo葛綽瑤、Alice許寶恆、Sica何洛瑤拍攝45周年宣傳片。

港鐵為慶祝45周年，繼日前公布將於中環海濱活動空間首辦大型戶外嘉年華「Chill Fun 鐵路樂園」以及「Chill精彩音樂會」，周末門票反應熱烈，火速額滿！

有見及此，港鐵特意於9月24日設「Chill Fun鐵路樂園」優先場，讓幸運兒率先試玩及享用嘉年華的攤位遊戲與設施，更邀得港鐵45年廣告的其一中位女主角何洛瑤（Sica）於當晚為「Chill精彩音樂會」演出，由綫上「舞動」到綫下，與Tyson Yoshi齊齊為港鐵唱爆中環海濱，與眾同樂！

▲ 廣告中與Yoyo及Alice大跳Cute Cute女團舞。

▲ Tyson Yoshi齊齊為港鐵唱爆中環海濱。

是次「Chill Fun鐵路樂園」優先場費用全免，只需讚好 @mtrhk Instagram專頁及指定帖文，再填寫表格回答簡單問題及留低個人資料，以及將 IG 帳户設定為可以接收訊息及相片，最快答對問題及留低個人資料的 500 位朋友，便可以贏得「Chill Fun鐵路樂園」優先場門票 1 張，每張門票可供 4 位入場。

遊戲日期由即日至 9 月15日 11:59pm 截止，留意每位IG用戶只能參加遊戲一次，大家現在可搶飛了！



▲ 港鐵45周年嘉年華「Chill Fun 鐵路樂園」。

港鐵45周年嘉年華「Chill Fun 鐵路樂園」優先場

日期：9月24日

時間：7pm - 9pm

地點：中環海濱活動空間

表演時間：7pm - 8pm

表演嘉賓：Sica、Tyson Yoshi、樂也融融樂隊



港鐵45周年嘉年華「Chill Fun 鐵路樂園」

平日開放日期：9月25至27日（毋須預約，免費入場）時間：1pm - 9 pm

地點：中環海濱活動空間

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