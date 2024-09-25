最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名 最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 小時前
【小一派位/小一入學/全港小學排名2024/全港小學排名2025】想入讀好中學，首先要揀選好小學打好基礎！進入小學面試旺季，TOPick親子整合了香港最具教育競爭力排名頭100位的小學供家長參考，以及18區各區最熱門5所學校，當中涵蓋全港官立、資助、直資、私立小學，當中包括多間傳統名校等。排名根據班師比例、師資、學校設施與以往排名等，只是大約評估，部份學校成績接近，只作為參考。當中排名第一的拔萃女小學出產多位名人校友，包括十優港姐麥明詩。
最新全港小學排名｜全港頭100名小學
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最新全港小學排名｜18區小學排名（1至5名）
最新全港小學排名｜中西區
|排名
|學校
|1
|嘉諾撒聖心學校
Sacred Heart Canossian School
|2
|聖公會聖彼得小學
SKH St. Peter's Primary School
|3
|聖士提反女子中學附屬小學
St. Stephen's Girls' Primary School
|4
|聖嘉勒小學
St. Clare's Primary School
|5
|聖類斯中學（小學部）
St. Louis School (Primary Section)
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最新全港小學排名｜灣仔區
|排名
|學校
|1
|聖保祿學校（小學部）
St. Paul's Convent School (Primary Section)
|2
|聖若瑟小學
St. Joseph's Primary School
|3
|瑪利曼小學
Marymount Primary School
|4
|聖保祿天主教小學
St. Paul's Primary Catholic School
|5
|香港真光中學（小學部）
True Light Middle School of Hong Kong (Primary Section)
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最新全港小學排名｜東區
|排名
|學校
|1
|番禺會所華仁小學
Pun U Association Wah Yan Primary School
|2
|中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）
CCC Kei Wan Primary School (Aldrich Bay)
|3
|香港嘉諾撒學校
Canossa School Hong Kong
|4
|港大同學會小學
HKUGA Primary School
|5
|北角衞理小學
North Point Methodist Primary School
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最新全港小學排名｜油尖旺區
|排名
|學校
|1
|拔萃女小學
Diocesan Girls' Junior School
|2
|嘉諾撒聖瑪利學校
St. Mary's Canossian School
|3
|保良局陳守仁小學
PLK Camões Tan Siu Lin Primary School
|4
|油蔴地天主教小學（海泓道）
Yaumati Catholic Primary School (Hoi Wang Road)
|5
|油蔴地天主教小學
Yaumati Catholic Primary School
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最新全港小學排名｜九龍城區
|排名
|學校
|1
|瑪利諾修院學校（小學部）
Maryknoll Convent School (Primary Section)
|2
|喇沙小學
La Salle Primary School
|3
|拔萃男書院附屬小學
Diocesan Boys' School Primary Division
|4
|九龍塘宣道小學
Alliance Primary School, Kowloon Tong
|5
|協恩中學附屬小學
Heep Yunn Primary School
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最新全港小學排名｜深水埗區
|排名
|學校
|1
|聖方濟各英文小學
St. Francis of Assisi's English Primary School
|2
|英華小學
Ying Wa Primary School
|3
|聖公會聖紀文小學
SKH St. Clement's Primary School
|4
|聖方濟愛德小學
St. Francis Of Assisi's Caritas School
|5
|瑪利諾神父教會學校（小學部）
Maryknoll Fathers' School (Primary Section)
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最新全港小學排名｜荃灣區
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最新全港小學排名｜葵青區
|排名
|學校
|1
|聖公會仁立小學
SKH Yan Laap Primary School
|2
|聖公會仁立紀念小學
SKH Yan Laap Memorial Primary School
|3
|中華基督教會全完第二小學
CCC Chuen Yuen Second Primary School
|4
|聖公會主恩小學
SKH Chu Yan Primary School
|5
|石籬天主教小學
Shek Lei Catholic Primary School
校園直擊｜全完第二小學成立「彩虹讀書會」逾廿載 鼓勵父母持續學習陪伴子女成長
【教育心得】推行環保不為形象「攞彩」 石籬天主敎小學校長：環保是教育
最新全港小學排名｜屯門區
最新全港小學排名｜元朗區
|排名
|學校
|1
|光明英來學校
Kwong Ming Ying Loi School
|2
|鐘聲學校
Chung Sing School
|3
|聖公會靈愛小學
SKH Ling Oi Primary School
|4
|順德聯誼總會伍冕端小學
Shun Tak Fraternal Association Wu Mien Tuen Primary School
|5
|激活英文小學
Gigamind English Primary School
私立學校丨全港33間私立小學23/24年度學費一覽 近8成加價最貴每年13萬元
最新全港小學排名｜北區
|排名
|學校
|1
|李志達紀念學校
Lee Chi Tat Memorial School
|2
|聖公會嘉福榮真小學
SKH Ka Fuk Wing Chun Primary School
|3
|聖公會榮真小學
SKH Wing Chun Primary School
|4
|五旬節于良發小學
Pentecostal Yu Leung Fat Primary School
|5
|五旬節靳茂生小學
Pentecostal Gin Mao Sheng Primary School
【校長訪問】疫情下北上為跨境童考試即晚改卷 退休校長：信不過中介要對學生公平
最新全港小學排名｜大埔區
|排名
|學校
|1
|大埔舊墟公立學校（寶湖道）
Tai Po Old Market Public School (Plover Cove)
|2
|大埔舊墟公立學校
Tai Po Old Market Public School
|3
|保良局田家炳小學
PLK Tin Ka Ping Primary School
|4
|聖公會阮鄭夢芹小學
SKH Yuen Chen Maun Chen Primary School
|5
|大埔崇德黃建常紀念學校
Sung Tak Wong Kin Sheung Memorial School
校園直擊丨大埔舊墟公立學校(寶湖道)善用跨課程學習 培養七育發展啟發學生潛能
校園直撃︱保良局田家炳小學支援學生家長情緒 辦「精神健康日」請吃雪糕任玩撕紙
最新全港小學排名｜沙田區
|排名
|學校
|1
|浸信會呂明才小學
Baptist Lui Ming Choi Primary School
|2
|浸信會沙田圍呂明才小學
Baptist (STW) Lui Ming Choi Primary School
|3
|沙田官立小學
Shatin Government Primary School
|4
|培基小學
Stewards Pooi Kei Primary School
|5
|香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學
Christian Alliance H.C. Chan Primary School
【校長專訪】從不諳26個字母成英文老師 浸信會呂明才小學校長重返母校：回報昔日情
校長專訪︱畢業前面見每位小六生鼓勵認清前路 沙呂小校長：助孩子向上流動
校長專訪︱培育學界飛魚小太空人減測考調節功課量 沙呂小校長：潛能帶動學習
最新全港小學排名｜西貢區
|排名
|學校
|1
|保良局馮晴紀念小學
PLK Fung Ching Memorial Primary School
|2
|將軍澳天主教小學
Tseung Kwan O Catholic Primary School
|3
|保良局陸慶濤小學
PLK Luk Hing Too Primary School
|4
|優才（楊殷有娣）書院
G.T. (Ellen Yeung) College
|5
|將軍澳循道衛理小學
Tseung Kwan O Methodist Primary School
校長專訪︱10年前歷喪妻之痛為兒重新振作 陸慶濤校長：活著就是福氣
直資小學︱直資陸慶濤小學逾1600人申請小一學額 升小面試集體遊戲重學生參與度
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【校長專訪】育兒不為傳宗接代也不為防老 將循校長：父母初衷是希望孩子快樂生活
最新全港小學排名｜離島區
|排名
|學校
|1
|杯澳公立學校
Bui O Public School
|2
|梅窩學校
Mui Wo School
|3
|救世軍林拔中紀念學校
The Salvation Army Lam Butt Chung Memorial School
|4
|聖公會偉倫小學
SKH Wei Lun Primary School
|5
|南丫北段公立小學
Northern Lamma School
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