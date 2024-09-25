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最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

全港TOP 100名小學排名+18區小學頭5名，TOPick最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪。

【小一派位/小一入學/全港小學排名2024/全港小學排名2025】想入讀好中學，首先要揀選好小學打好基礎！進入小學面試旺季，TOPick親子整合了香港最具教育競爭力排名頭100位的小學供家長參考，以及18區各區最熱門5所學校，當中涵蓋全港官立、資助、直資、私立小學，當中包括多間傳統名校等。排名根據班師比例、師資、學校設施與以往排名等，只是大約評估，部份學校成績接近，只作為參考。當中排名第一的拔萃女小學出產多位名人校友，包括十優港姐麥明詩。

童學園
校長專訪｜金巴倫英文幼稚園孕育各界精英　採蒙特梭利教中英數培養自信新一代

最新全港小學排名｜全港頭100名小學

排名 學校校網地區類別資助類別
1拔萃女小學
Diocesan Girls' Junior School		油尖旺區女校私立
2瑪利諾修院學校（小學部）
Maryknoll Convent School (Primary Section)		九龍城區女校資助
3聖保羅男女中學附屬小學
St. Paul's Co-educational College Primary School		南區男女校直資
4喇沙小學
La Salle Primary School		九龍城區男校資助
5聖保祿學校（小學部）
St. Paul's Convent School (Primary Section)		灣仔區女校私立
6聖若瑟小學
St. Joseph's Primary School		灣仔區男校資助
7拔萃男書院附屬小學
Diocesan Boys' School Primary Division		九龍城區男校直資
8嘉諾撒聖瑪利學校
St. Mary's Canossian School		油尖旺區女校資助
9九龍塘宣道小學
Alliance Primary School, Kowloon Tong		九龍城區男女校私立
10協恩中學附屬小學
Heep Yunn Primary School		九龍城區女校資助
11瑪利曼小學
Marymount Primary School		灣仔區女校資助
12嘉諾撒聖心學校
Sacred Heart Canossian School		中西區女校資助
13聖公會聖彼得小學
SKH St. Peter's Primary School		中西區男女校資助
14聖保祿天主教小學
St. Paul's Primary Catholic School		灣仔區女校資助
15番禺會所華仁小學
Pun U Association Wah Yan Primary School		東區男校資助
16天神嘉諾撒學校
Holy Angels Canossian School		九龍城區女校資助
17香港培正小學
Pui Ching Primary School		九龍城區男女校私立
18九龍塘學校（小學部）
Kowloon Tong School (Primary Section)		九龍城區男女校私立
19德望小學暨幼稚園（小學部）
Good Hope Primary School Cum Kindergarten (Primary Section)		黃大仙區女校私立
20嘉諾撒聖心學校私立部
Sacred Heart Canossian School Private Section		中西區女校私立
21聖士提反女子中學附屬小學
St. Stephen's Girls' Primary School		中西區女校資助
22香港真光中學（小學部）
True Light Middle School of Hong Kong (Primary Section)		灣仔區男女校私立
23浸信會呂明才小學
Baptist Lui Ming Choi Primary School		沙田區男女校資助
24聖方濟各英文小學
St. Francis of Assisi's English Primary School		深水埗區男女校私立
25民生書院小學
Munsang College Primary School		九龍城區男女校私立
26軒尼詩道官立小學（灣仔）
Hennessy Road Government Primary School		灣仔區男女校官立
27軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）
Hennessy Road Government Primary School (Causeway Bay)		灣仔區男女校官立
28英華小學
Ying Wa Primary School		深水埗區男校直資
29聖羅撒學校
St. Rose of Lima's School		九龍城區女校資助
30香港浸信會聯會小學
Hong Kong Baptist Convention Primary School		荃灣區男女校資助
31嘉諾撒聖方濟各學校
St. Francis' Canossian School		灣仔區女校資助
32保良局陳守仁小學
PLK Camões Tan Siu Lin Primary School		油尖旺區男女校直資
33中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）
CCC Kei Wan Primary School (Aldrich Bay)		東區男女校資助
34聖公會仁立小學
SKH Yan Laap Primary School		葵青區男女校資助
35香港嘉諾撒學校
Canossa School Hong Kong		東區男女校資助
36浸信會沙田圍呂明才小學
Baptist (STW) Lui Ming Choi Primary School		沙田區男女校資助
37保良局梁周順琴小學
PLK Leung Chow Shun Kam Primary School		屯門區男女校資助
38油蔴地天主教小學（海泓道）
Yaumati Catholic Primary School (Hoi Wang Road)		油尖旺區男女校資助
39油蔴地天主教小學
Yaumati Catholic Primary School		油尖旺區男女校資助
40聖嘉勒小學
St. Clare's Primary School		中西區女校私立
41沙田官立小學
Shatin Government Primary School		沙田區男女校官立
42馬頭涌官立小學（紅磡灣）
Ma Tau Chung Government Primary School (Hung Hom Bay)		九龍城區男女校官立
43聖保羅書院小學
St. Paul's College Primary School		南區男校直資
44循道學校
Methodist School		油尖旺區男女校資助
45大埔舊墟公立學校（寶湖道）
Tai Po Old Market Public School (Plover Cove)		大埔區男女校資助
46順德聯誼總會何日東小學
Shun Tak Fraternal Association Ho Yat Tung Primary School		屯門區男女校資助
47培基小學
Stewards Pooi Kei Primary School		沙田區男女校資助
48拔萃小學
Diocesan Preparatory School		九龍城區男女校資助
49保良局馮晴紀念小學
PLK Fung Ching Memorial Primary School		西貢區男女校資助
50聖公會田灣始南小學
SKH Tin Wan Chi Nam Primary School		南區男女校資助
51聖類斯中學（小學部）
St. Louis School (Primary Section)		中西區男校私立
52中西區聖安多尼學校
Central And Western District St. Anthony's School		中西區男女校資助
53光明英來學校
Kwong Ming Ying Loi School		元朗區男女校資助
54荃灣官立小學
Tsuen Wan Government Primary School		荃灣區男女校官立
55港大同學會小學
HKUGA Primary School		東區男女校直資
56順德聯誼總會胡少渠紀念小學
Shun Tak Fraternal Association Wu Siu Kui Memorial Primary School		屯門區男女校資助
57道教青松小學
Taoist Ching Chung Primary School		屯門區男女校資助
58嘉諾撒聖家學校（九龍塘）
Holy Family Canossian School (Kowloon Tong)		九龍城區女校資助
59大埔舊墟公立學校
Tai Po Old Market Public School		大埔區男女校資助
60國際基督教優質音樂中學暨小學
International Christian Quality Music Secondary and Primary School		黃大仙區男女校私立
61保良局田家炳小學
PLK Tin Ka Ping Primary School		大埔區男女校資助
62高主教書院（小學部）
Raimondi College Primary Section		灣仔區男女校私立
63李志達紀念學校
Lee Chi Tat Memorial School		北區男女校資助
64保良局何壽南小學
PLK Stanley Ho Sau Nan Primary School		九龍城區男女校資助
65北角衞理小學
North Point Methodist Primary School		東區男女校資助
66聖公會阮鄭夢芹小學
SKH Yuen Chen Maun Chen Primary School		大埔區男女校資助
67滬江小學
Shanghai Alumni Primary School		東區男女校資助
68中華基督教會基灣小學
CCC Kei Wan Primary School		東區男女校資助
69聖公會聖紀文小學
SKH St. Clement's Primary School		深水埗區男女校資助
70大角嘴天主教小學（海帆道）
Tai Kok Tsui Catholic Primary School (Hoi Fan Road)		油尖旺區男女校資助
71聖公會嘉福榮真小學
SKH Ka Fuk Wing Chun Primary School		北區男女校資助
72鐘聲學校
Chung Sing School		元朗區男女校資助
73將軍澳天主教小學
Tseung Kwan O Catholic Primary School		西貢區男女校資助
74聖公會仁立紀念小學
SKH Yan Laap Memorial Primary School		葵涌區男女校資助
75聖公會榮真小學
SKH Wing Chun Primary School		北區男女校資助
76

香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學

Christian Alliance H.C. Chan Primary School

沙田區男女校資助
77保良局錦泰小學
PLK Grandmont Primary School		黃大仙區男女校資助
78五旬節于良發小學
Pentecostal Yu Leung Fat Primary School		北區男女校資助
79聖公會靈愛小學
SKH Ling Oi Primary School		元朗區男女校資助
80聖方濟愛德小學
St. Francis Of Assisi's Caritas School		深水埗區男女校資助
81順德聯誼總會伍冕端小學
Shun Tak Fraternal Association Wu Mien Tuen Primary School		元朗區男女校資助
82黃埔宣道小學
Alliance Primary School, Whampoa		九龍城區男女校資助
83瑪利諾神父教會學校（小學部）
Maryknoll Fathers' School (Primary Section)		深水埗區男女校資助
84屯門官立小學
Tuen Mun Government Primary School		屯門區男女校官立
85嘉諾撒小學（新蒲崗）
Canossa Primary School (San Po Kong)		黃大仙區男女校資助
86激活英文小學
Gigamind English Primary School		元朗區男女校私立
87保良局陸慶濤小學
PLK Luk Hing Too Primary School		西貢區男女校直資
88中華基督教會拔臣小學
CCC But San Primary School		屯門區男女校資助
89聖母無玷聖心學校
Immaculate Heart Of Mary School		沙田區男女校資助
90荔枝角天主教小學
Laichikok Catholic Primary School		深水埗區男女校資助
91嘉諾撒聖家學校
Holy Family Canossian School		九龍城區女校資助
92香港培道小學
Pooi To Primary School		九龍城區男女校私立
93救恩學校
Kau Yan School		中西區男女校私立
94五旬節靳茂生小學
Pentecostal Gin Mao Sheng Primary School		北區男女校資助
95啟思小學
Creative Primary School		九龍城區男女校私立
96保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學
PLK Women’s Welfare Club (WD) Fung Lee Pui Yiu Primary School		屯門區男女校資助
97中華基督教會協和小學（長沙灣）
CCC Heep Woh Primary School (Cheung Sha Wan)		深水埗區男女校資助
98優才（楊殷有娣）書院
G.T. (Ellen Yeung) College		西貢區男女校直資
99保良局莊啟程第二小學
PLK Vicwood KT Chong No.2 Primary School		屯門區男女校資助
100北角官立小學
North Point Government Primary School		東區男女校官立
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小一入學丨2025/26年度全港熱門直資私小　小一簡介會＋報名日期＋面試流程【不斷更新】

小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位即日起交表　升學專家梁永樂教5招選校攻略：堅持「111」

小一派位｜25/26小一自行分配學位必睇至齊懶人包　計分攻略+獨家小一面試攻略+解構陷阱位+校園特色介紹【不斷更新】

最新全港小學排名｜18區小學排名（1至5名）

最新全港小學排名｜中西區

排名學校
1嘉諾撒聖心學校
Sacred Heart Canossian School
2聖公會聖彼得小學
SKH St. Peter's Primary School
3聖士提反女子中學附屬小學
St. Stephen's Girls' Primary School
4聖嘉勒小學
St. Clare's Primary School
5聖類斯中學（小學部）
St. Louis School (Primary Section)

小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請　港島區5校網63間官津小學額一覽

小一派位丨掌握直屬學校關係升中有保證　全港直屬中小學名單

最新全港小學排名｜灣仔區

排名學校
1聖保祿學校（小學部）
St. Paul's Convent School (Primary Section)
2聖若瑟小學
St. Joseph's Primary School
3瑪利曼小學
Marymount Primary School
4聖保祿天主教小學
St. Paul's Primary Catholic School
5香港真光中學（小學部）
True Light Middle School of Hong Kong (Primary Section)

插班生申請｜聖保祿學校招收中二至中四插班生 「雙軌」提供非本地課程升學率高

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最新全港小學排名｜東區

排名學校
1番禺會所華仁小學
Pun U Association Wah Yan Primary School
2中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）
CCC Kei Wan Primary School (Aldrich Bay)
3香港嘉諾撒學校
Canossa School Hong Kong
4港大同學會小學
HKUGA Primary School
5北角衞理小學
North Point Methodist Primary School

同場加映：小一叩門面見家長常見題目

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最新全港小學排名｜南區

排名學校
1聖保羅男女中學附屬小學
St. Paul's Co-educational College Primary School
2聖保羅書院小學
St. Paul's College Primary School
3聖公會田灣始南小學
SKH Tin Wan Chi Nam Primary School
4香港南區官立小學
Hong Kong Southern District Government Primary School
5海怡寶血小學
Precious Blood Primary School (South Horizons)

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最新全港小學排名｜油尖旺區

排名學校
1拔萃女小學
Diocesan Girls' Junior School
2嘉諾撒聖瑪利學校
St. Mary's Canossian School
3保良局陳守仁小學
PLK Camões Tan Siu Lin Primary School
4油蔴地天主教小學（海泓道）
Yaumati Catholic Primary School (Hoi Wang Road)
5油蔴地天主教小學
Yaumati Catholic Primary School

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最新全港小學排名｜九龍城區

排名學校
1瑪利諾修院學校（小學部）
Maryknoll Convent School (Primary Section)
2喇沙小學
La Salle Primary School
3拔萃男書院附屬小學
Diocesan Boys' School Primary Division
4九龍塘宣道小學
Alliance Primary School, Kowloon Tong
5協恩中學附屬小學
Heep Yunn Primary School

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最新全港小學排名｜深水埗區

排名學校
1聖方濟各英文小學
St. Francis of Assisi's English Primary School
2英華小學
Ying Wa Primary School
3聖公會聖紀文小學
SKH St. Clement's Primary School
4聖方濟愛德小學
St. Francis Of Assisi's Caritas School
5瑪利諾神父教會學校（小學部）
Maryknoll Fathers' School (Primary Section)

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最新全港小學排名｜黃大仙區

排名學校
1德望小學暨幼稚園（小學部）
Good Hope Primary School Cum Kindergarten (Primary Section)
2國際基督教優質音樂中學暨小學
International Christian Quality Music Secondary and Primary School
3保良局錦泰小學
PLK Grandmont Primary School
4嘉諾撒小學（新蒲崗）
Canossa Primary School (San Po Kong)
5嘉諾撒小學
Canossa Primary School

最新全港小學排名｜觀塘區

排名學校
1聖公會油塘基顯小學
SKH Yautong Kei Hin Primary School
2聖公會德田李兆強小學
SKH Tak Tin Lee Shiu Keung Primary School
3路德會聖馬太學校(秀茂坪)
St Matthew’s Lutheran School (Sau Mau Ping)
4聖公會李兆強小學
SKH Lee Shiu Keung Primary School
5觀塘官立小學（秀明道）
Kwun Tong Government Primary School (Sau Ming Road)

最新全港小學排名｜荃灣區

排名學校
1香港浸信會聯會小學
Hong Kong Baptist Convention Primary School
2荃灣官立小學
Tsuen Wan Government Primary School
3荃灣公立何傳耀紀念小學
Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial Primary School
4中華基督教會基慧小學（馬灣）
CCC Kei Wai Primary School (Ma Wan)
5寶血會思源學校
Si Yuan School of the Precious Blood

校長訪問︱香港浸信會聯會小學少測考少功課 　愉快學習培養學生自學能力

小一叩門︱香港浸信會聯會小學小一叩門 校長：期望學生友善有禮真誠

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校長專訪｜環保小學增未來工程課發掘潛能　基慧馬灣40周年校慶服務學習塑造學生品格

最新全港小學排名｜葵青區

排名學校
1聖公會仁立小學
SKH Yan Laap Primary School
2聖公會仁立紀念小學
SKH Yan Laap Memorial Primary School
3中華基督教會全完第二小學
CCC Chuen Yuen Second Primary School
4聖公會主恩小學
SKH Chu Yan Primary School
5石籬天主教小學
Shek Lei Catholic Primary School

校園直擊｜全完第二小學成立「彩虹讀書會」逾廿載　鼓勵父母持續學習陪伴子女成長

【教育心得】推行環保不為形象「攞彩」　石籬天主敎小學校長：環保是教育

最新全港小學排名｜屯門區

排名學校
1保良局梁周順琴小學
PLK Leung Chow Shun Kam Primary School
2順德聯誼總會何日東小學
Shun Tak Fraternal Association Ho Yat Tung Primary School
3順德聯誼總會胡少渠紀念小學
Shun Tak Fraternal Association Wu Siu Kui Memorial Primary School
4道教青松小學
Taoist Ching Chung Primary School
5屯門官立小學
Tuen Mun Government Primary School

最新全港小學排名｜元朗區

排名學校
1光明英來學校
Kwong Ming Ying Loi School
2鐘聲學校
Chung Sing School
3聖公會靈愛小學
SKH Ling Oi Primary School
4順德聯誼總會伍冕端小學
Shun Tak Fraternal Association Wu Mien Tuen Primary School
5激活英文小學
Gigamind English Primary School

私立學校丨全港33間私立小學23/24年度學費一覽　近8成加價最貴每年13萬元

最新全港小學排名｜北區

排名學校
1李志達紀念學校
Lee Chi Tat Memorial School
2聖公會嘉福榮真小學
SKH Ka Fuk Wing Chun Primary School
3聖公會榮真小學
SKH Wing Chun Primary School
4五旬節于良發小學
Pentecostal Yu Leung Fat Primary School
5五旬節靳茂生小學
Pentecostal Gin Mao Sheng Primary School

【校長訪問】疫情下北上為跨境童考試即晚改卷　退休校長：信不過中介要對學生公平

最新全港小學排名｜大埔區

排名學校
1大埔舊墟公立學校（寶湖道）
Tai Po Old Market Public School (Plover Cove)
2大埔舊墟公立學校
Tai Po Old Market Public School
3保良局田家炳小學
PLK Tin Ka Ping Primary School
4聖公會阮鄭夢芹小學
SKH Yuen Chen Maun Chen Primary School
5大埔崇德黃建常紀念學校
Sung Tak Wong Kin Sheung Memorial School

校園直擊丨大埔舊墟公立學校(寶湖道)善用跨課程學習　培養七育發展啟發學生潛能

校園直撃︱保良局田家炳小學支援學生家長情緒　辦「精神健康日」請吃雪糕任玩撕紙

最新全港小學排名｜沙田區

排名學校
1浸信會呂明才小學
Baptist Lui Ming Choi Primary School
2浸信會沙田圍呂明才小學
Baptist (STW) Lui Ming Choi Primary School
3沙田官立小學 
Shatin Government Primary School
4培基小學
Stewards Pooi Kei Primary School
5香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學
Christian Alliance H.C. Chan Primary School

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最新全港小學排名｜西貢區

排名學校
1保良局馮晴紀念小學
PLK Fung Ching Memorial Primary School
2將軍澳天主教小學
Tseung Kwan O Catholic Primary School
3保良局陸慶濤小學
PLK Luk Hing Too Primary School
4優才（楊殷有娣）書院
G.T. (Ellen Yeung) College
5將軍澳循道衛理小學
Tseung Kwan O Methodist Primary School

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最新全港小學排名｜離島區

排名學校
1杯澳公立學校
Bui O Public School
2梅窩學校
Mui Wo School
3救世軍林拔中紀念學校
The Salvation Army Lam Butt Chung Memorial School
4聖公會偉倫小學
SKH Wei Lun Primary School
5南丫北段公立小學
Northern Lamma School

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