最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪

▲ 全港TOP 100名小學排名+18區小學頭5名，TOPick最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪。

【小一派位/小一入學/全港小學排名2024/全港小學排名2025】想入讀好中學，首先要揀選好小學打好基礎！進入小學面試旺季，TOPick親子整合了香港最具教育競爭力排名頭100位的小學供家長參考，以及18區各區最熱門5所學校，當中涵蓋全港官立、資助、直資、私立小學，當中包括多間傳統名校等。排名根據班師比例、師資、學校設施與以往排名等，只是大約評估，部份學校成績接近，只作為參考。當中排名第一的拔萃女小學出產多位名人校友，包括十優港姐麥明詩。

最新全港小學排名｜全港頭100名小學

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