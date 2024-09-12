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張國榮冥壽丨張國榮68歲冥壽　唐鶴德準時發文懷念哥哥

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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大家永遠懷念你。

【張國榮/哥哥/唐鶴德/唐唐】今日（9月12日）是已故巨星張國榮的68歲冥壽，其摯愛「唐唐」唐鶴德每年也會分享一張從未曝光的照片悼念。

張國榮冥壽丨對哥哥情不變

今年「唐唐」沒有晒出合照，而是哥哥閉起雙眼似在許願的獨照，當時是一班好友為張國榮慶祝生日，見哥哥非常開心，「唐唐」留言表示：「分享一張生日照，愛『哥哥』的，我們一起祝他生日快樂。」

張國榮摯愛丨唐鶴德激罕發聲明澄清　3大重點回應與史先生關係

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張國榮冥壽丨唐鶴德發聲明澄清

「唐唐」自哥哥離世後深居簡出，多年來一直單身，以行動證感情不變。但今年7月突然傳出唐唐覓得比他年輕27歲的新歡史先生，並已搬入張國榮與唐鶴德生前愛巢同居。而且更有指二人找代母產子，但亦有指出所謂兒子只是史先生妹妹的兒子，但已引起「哥」迷、網民熱烈討論。

「唐唐」之後發聲明澄清與史姓男子的關係，又否認搵代孕產子，更為鬧出風波致歉。

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