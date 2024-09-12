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親子好去處︱全港最大型室內運動遊樂場　9月活動優惠

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【親子好去處/Super Sports Park/全港最大型室內運動遊樂場】位於奧運銀海坊的Super Sports Park，佔地超過50,000平方呎，擁有極大空間，場內的遊樂設施極為多元，包括輕鬆玩樂的彩色波波池；挑戰極限的空中滑索、車軚滑梯、滑板及滾軸溜冰；運動主題的彈珠足球場、保齡球、勁力投射籃球場等；更有結合科技與創新的 IWall 體感遊戲機及 Multiball 球類遊戲。另外更增設人氣格仔遊戲，緊張刺激，絕對可以玩住燃燒卡路里！每關遊戲設定都不同，非常適合一家大細或者三五知己一齊玩，挑戰默契反應。

9月活動︱精釆優惠不斷

 

1. 中秋晚上時段優惠

今個中秋之夜 (9月17日)，Super Sports Park及場內Cafe將會延長營業由 6時至11pm！當晚有門票優惠外，還有許願位置及限定月亮/星星打卡位，只需$120，就可玩足 5小時，讓大家盡情享受團聚歡樂。

《SSP 𝕏 香港城釀 鮮檸蜜梳打》限定換領優惠
9月1-17日，凡於SSP Cafe單一消費滿$200，即可獲贈【SSP𝕏香港城釀 鮮檸蜜梳打】1罐，
消費滿$400即獲贈2罐，如此類推。 (飲品數量有限，送完即止)

點擊圖片放大
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2. SKATEBOARD - CHASING DREAM「追逐夢想，不怕摔倒」

一連四日的滑板體驗活動，是次活動不僅是一個展示技巧的活動，更是鼓勵每一位參與者踏出第一步,勇於嘗試,去追求自己的夢想，勇敢面對挑戰的機會。

 日期：9月21號,22號,28號,29號
 時間：13:30 -  21:00
 地點：Super Sports Park Skatepark

當日活動包括:
大堂增設打卡位，讓小朋友可以模擬站上斜台的感覺並拍照留念，打卡後 TAG @ssphongkong，更可享小禮物一份。
參加者可以免費參與30分鐘基礎滑板入門班 (即場報名,先到先得)！
註場教練每半小時都會演出一些滑板技巧，歡迎大家到場支持，鼓勵我們的滑板手。

無論你是新手還是資深滑板手，都一同享受運動的樂趣，用滑板表達你的夢想，不論跌倒無數次，我們都會一起站起來。

最新影片推介：

專題影片
校長訪問｜樂景幼稚園翻新校園設10大學習區域　引入STEM教育法訓練創意思維

詳情可以留意Super Sports Park官方Instagram 及Facebook 專頁資訊。

地址：大角咀海輝道18號銀海坊 G03及05
交通方式：奧運地鐵站 A2出口 步行約5分鐘

開放時間及收費︰
早上時段 10:00 - 13:00：平日$200/ 週末及公眾假期$250
中午時段 13:30 - 17:30：平日$240/ 週末及公眾假期$280
晚上時段 18:00 - 21:00：平日$180/ 週末及公眾假期$200

預訂網址

注意事項：
* 4歲以下小童可免費入場，請留意場內部份設施設有身高限制；
* 9歲以下小童須由成人陪同入場，成人亦須購買門票；
* 每位成人僅可陪同2位小童，以便看管及照顧。
所有入場人士進入遊樂區域均需穿著由Super Sports Park提供之防滑襪（$30/雙），可於入場當日購買，並留待日後重用。

查詢：3611 7628（電話）/ 9716 5576（Whatsapp）
場地租用︰適合各種類團體活動，如：私人聚會、會議、工作坊、公司培訓、大型盛事等，各單位歡迎於營業時間內以 WhatsApp（9716 5576）查詢。

 

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