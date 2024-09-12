家庭暴力｜新婚2個月無幫老公遊戲課金　28歲女慘遭家暴至失明無法自理法院咁判

▲ 內地一名女子因為拒絕為丈夫的遊戲課金，慘遭毆打至雙目失明。

【家庭暴力／家暴／課金／失明／重傷／醫藥費】任何事都不應訴諸暴力！內地一名女子新婚2個月，僅因為沒有幫丈夫足夠金錢充值遊戲，便慘遭對方家暴，甚至被打到雙目失明、從此生活無法自理，需靠父母照顧，目前已花費數十萬人民幣作醫藥費。法院日前判決，其丈夫犯故意殺人罪，判處11年有期徒刑。

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綜合內地媒體報道，今年28歲的小雪是內蒙古人，2022年在親戚介紹下認識了大她2歲的謝某。在兩人拍拖期間，謝某對小雪無微不至，小雪亦非常滿意這位「模範男友」，唯一缺點就是謝某酷愛打遊戲，兩人為此發生過不少爭吵。一段時間後，謝某覺得時機已到，於是向小雪求婚，儘管兩人仍不算十分了解對方，但最終還是步入了婚姻殿堂。

家庭暴力｜拒為丈夫遊戲課金慘遭毆打

兩人婚後在小雪表哥介紹下到河南打工，然而到了河南後卻都未能找到工作，而謝某比之前更加沉迷網絡遊戲，多次向小雪要錢課金。2023年3月19日，兩人剛剛結婚過了2個月，謝某再次開口向小雪討1萬元（人民幣，下同），小雪表示彩金所剩無幾，自己已經沒有錢了。結果謝某在憤怒之下揮拳打向小雪，將她打至鼻血直流，之後甚至用平底鑊繼續進行毆打。更令小雪生氣和心寒的是，當時正在與謝某打微信電話的謝母，還在手機另一端火上澆油，

他媽媽也沒說好話，讓我給他錢，不給錢就往死裡打我。

據報，小雪的表哥趕到兩人住處時，看到謝某正騎在小雪身上，用睡褲拼命勒住她的脖子，於是連忙阻止對方的行為，隨後致電120急救電話，迅速將小雪送到鄭州大學第五附屬醫院進行緊急搶救。

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家庭暴力｜雙目失明無法自理

小雪在醫院的深切治療部（ICU）救治了很長時間，經過3個多月昏迷後終於甦醒，然而卻發現自己失去了視力。她的父母聞訊，第一時間從內蒙古趕到河南，當時小雪的情況非常嚴重，醫生的診斷顯示，小雪因為顱內出血而導致視神經萎縮，並因此雙目失明；與此同時她的身體亦有多處受到嚴重傷害，生活完全無法自理。小雪的母親表示：「看到女兒的那一刻，我們的心彷彿被鋒利的刀刃狠狠地割裂，痛徹心扉。」

從出事到現在，我們為了給小雪治病，抵押了老家的房子帶她跑遍北京的各大醫院，花費數十萬元，但給出的答覆都是視神經萎縮不可逆，小雪只能回家休養，等待奇蹟的發生。

由於腦部缺氧缺血，小雪至今仍渾身無力，加上雙目失明，因此在生活上完全無法自理，不但走路需要父母攙扶，甚至連吃飯的力氣都沒有。

為了維持後續康復治療，小雪想要拿回屬於自己的財產，不料謝某卻連她名下的車也偷偷過戶給了自己的母親，令小雪忍不住聲淚俱下地控訴婆家的冷漠與無情，

即便當時當地多家媒體介入報道，婆家仍無動於衷。

2023年12月，小雪的傷情報告顯示損傷程度為重傷一級，謝某被正式批捕。2024年8月30日，河南省鄭州市中原區人民法院判決謝某犯故意殺人罪，判處有期徒刑11年，並需於判決生效後10日內賠小雪約人民幣65萬元（約港幣72萬元）。

目前，小雪的父母已在法定期限內於9月6日向檢察院提出抗訴申請，他們表示：

出事後謝某的家人不管不問，在派出所的強制要求下才拿出3.6萬醫療費。我們的訴求有兩個，一是讓謝某受到法律嚴懲，二是讓婆家出醫藥費為小雪治病。

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