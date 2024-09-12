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結業潮｜台灣美食陸續告別香港　百年老店度小月/阿默蛋糕9月全線撤離

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 19 分鐘前

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台灣美食告別香港，百年老店度小月/阿默蛋糕9月全線撤離。

【台灣傳統美食/撤出香港/度小月/擔仔麵/LCX/阿默蛋糕/鼎王】近年，香港經營飲食業變得愈來愈艱難，有許多知名餐飲品牌相繼撤離。日前有網民發現台灣著名食店度小月尖沙咀店已被圍板封閉的照片，顯然早已撤出香港。此外，另一台灣品牌如Amo阿默蛋糕及韓國的ISAAC TOAST也相繼宣佈結業，消息一出引發了不少食客的關注與惋惜，香港的美食地圖似乎又多了幾塊缺口。

結業潮｜香港飲食業步入寒冬

香港香港飲食業步入寒冬飲食業面臨重大的挑戰，這些變化不僅影響了消費者的選擇，也讓人慨嘆昔日多元化美食光輝不再。作為台灣傳統美食代表之一度小月，以其百年歷史的擔仔麵及肉燥而聞名，自2017年進軍香港，在尖沙咀海港城LCX開設首間分店後，先後在銅鑼灣及旺角開設了兩間分店，但這兩間分店已經暫停營業。

近日有網民在Facebook上發布照片，顯示海港城的度小月已被圍板封閉，並寫有「New Shop Coming Soon」（新店即將開業），這意味著度小月可能已經正式撤出香港。

結業潮｜百年歷史的擔仔麵

度小月的歷史可以追溯到1895年，創辦人洪芋頭起初只是挑著擔仔在街上販賣麵條，後來開設了專門的麵攤，並命名為度小月。其擔仔麵配上肉燥及鮮蝦頭高湯，味道獨特，令人垂涎。度小月自2017年在香港開設首間分店後，先後在銅鑼灣及旺角開設了兩間分店，但這兩間分店已經暫停營業。此外，度小月在中國內地、加拿大多倫多及菲律賓馬尼拉也設有分店。

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結業潮｜阿默蛋糕官宣結業

台灣另一著名美食品牌Amo阿默典藏蛋糕，也在官方Facebook宣布將於9月14日結束香港全線業務，「感謝大家多年來對阿默蛋糕的支持與喜愛，阿默蛋糕香港門市將於2024年9月14日結束營業。客人的笑容與鼓勵，一直是我們前進的動力，我們將會永遠珍惜這段美好的時光。期待未來能以其他方式再次與大家相見，並祝福大家一切安好。」

阿默蛋糕自2019年在朗豪坊設立第一個海外營運限定店以來，曾在多個地點開設期間限定店，並於2021年11月在香港站正式開設專門店。其招牌產品「荷蘭貴族手工蛋糕」以其12層技藝和濃郁的奶油香味深受顧客喜愛。台灣售價為380元新台幣，折合約92港元，而香港售價則為179港元。

結業潮｜鼎王麻辣鍋曾經常爆滿

台灣過江龍「鼎王麻辣鍋」則早於8月時已全線結業！在2019年11月正式登陸香港，並於尖沙咀開設全球首間海外分店，主打招牌麻辣火鍋，更可以任食鴨血豆腐及酸菜，當時曾掀起一股台式火鍋熱潮，餐廳訂座電話一度無法接通，可謂一位難求。餐廳曾於2020年在將軍澳康城設第2間分店，惟該店已於去年5月結業，也即是代表鼎王尖沙咀店結業後，鼎王麻辣鍋香港分店將全線結業。

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結業潮｜韓國ISAAC TOAST告別香港

除了台灣美食，韓國連鎖吐司專門店「ISAAC TOAST」也傳出結業消息，該品牌以其金黃脆面的吐司三文治著稱，價格介乎$36至$56之間。自2019年進軍香港以來，ISAAC TOAST在旺角及沙田等地開設了多間分店，但旺角店已於2023年6月結業，沙田店也將於9月15日結束營業。

ISAAC TOAST在Facebook上宣布，沙田店將是他們在香港服務的最後一天，並推出了「告別香港優惠套餐」，以感謝食客的支持。優惠套餐包括經典火腿芝士吐司及皇牌火腿吐司，讓食客把握最後機會。

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