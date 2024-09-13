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卵巢癌｜女性患1婦科病卵巢癌風險暴增18倍　醫生：8成末期患者不足5年命

都市病

撰文： 郭子豐

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

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【卵巢癌/子宮內膜異位／子宮內膜異位症狀/子宮內膜異位類型/患癌風險／卵巢癌徵狀/卵巢癌高危人士】罹患這種婦科問題，竟會增加卵巢癌風險！有台灣醫生指出，罹患子宮內膜異位的女性有著顯著的卵巢癌風險，增加罹癌機率達18倍，當中以一個類型最為高危！

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Sick問識答｜女士年過30難生育？ 醫生拆解雪卵迷思＋8招養卵

婦科疾病｜子宮內膜異位可致卵巢癌的發生

台灣胸腔及重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁表示，「子宮內膜異位」和「卵巢癌」存在一定的相互關係，早於1925年醫學界就發現兩者之間有互相影響的關係，而過往有大量研究證明罹患子宮內膜異位的女性，及後罹患卵巢癌的風險會明顯增加。

醫生指，子宮內膜異位屬於一種常見的婦科疾病，影響全球約11%的育齡期女性，根據聯合國統計數據顯示，2024年全球約有2億名育齡期女性患有子宮內膜異位症，而每100名15至19歲女性之中，每年有約0.02人出現子宮內膜異位，40至44歲族群中更增加至每年0.81人。過往亦有研究表明，當女性確診卵巢癌後，有70至80%機會屬於末期患者，並會在2年來復發，存活率不足5年，可謂是「女性的癌症殺手」。

婦科疾病｜罹患風險大增18倍

黃軒醫生指出，近年有美國研究發現，與沒有子宮內膜異位症的女性相比，子宮內膜異位患者罹患卵巢癌的風險增加達3.2倍。該研究把「子宮內膜異位」分為5大類型：

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另外再把卵巢癌分為2大類型：

  • 第一型卵巢癌：子宮內膜樣癌、透明細胞癌、黏液性癌和低級別漿液性癌；
  • 第二型卵巢癌：高級別漿液性癌。

該研究發現，「卵巢型」、「深部浸潤型」及「卵巢+深部浸潤型」整體上罹患卵巢癌的風險會增加8.6倍，而這3類患者在第一型卵巢癌的患病風險會增加18倍、第二型增加2.7倍。

醫生強調，不能輕視子宮內膜異位，它可以引致卵巢癌的發生，亦可以令人因罹癌而喪命，故提醒各位女士如發現有子宮內膜異位，應及早接受治療以降低罹患卵巢癌之風險。

婦科疾病｜子宮內膜異位症知識

根據世界衛生組織資料，子宮內膜異位症（Endometriosis）是一種類似子宮內膜的組織在子宮腔外生長的疾病，會導致炎症和骨盆劇烈疼痛，並讓骨盆範圍出現疤痕組織，甚至會使懷孕變得困難。它屬於一種慢性疾病，影響著全球約10%（約1.9億）育齡婦女及女童，惟目前醫學界仍未清楚其病因，也未有確切的治療方法，故多以控制症狀為目標以便控制病情。

本港婦產科專科醫生方秀儀曾受訪指出，子宮內膜異位症常見症狀包括：

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醫生補充，常見有5大高危族群容易發生子宮內膜異位症

  • 1. 從未懷孕
  • 2. 較早來經
  • 3. 月經周期較短（少於27天）
  • 4. 經期多於7天
  • 5. 有家族病史

同場加映：

不育問題｜女子婚後患卵巢癌致不育   揭1病史未曾坦白  丈夫拒照顧重症妻暴怒離婚

婦科疾病｜卵巢癌7類高危人士

據香港癌症資料統計中心指，本港在2020年共錄得585宗卵巢及腹膜癌新症，及257宗死亡個案，分別成為本港女性最常見及最致命癌症的第6位。香港綜合腫瘤中心臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊曾指出，目前卵巢癌成因不明，而且早期病徵較難察覺，以致病人容易錯失治療黃金期，有研究指以下7類人士屬高危一族：

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婦科疾病｜卵巢癌4大常見徵狀

雖說卵巢癌早期病徵不明顯，但黃麗珊醫生表示，若女性發現身體持續出現以下4大徵狀，宜盡快求醫診治：

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