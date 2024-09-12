建屋開支｜房協簽訂120億港元銀團貸款　沒提及利息開支

▲ 房協簽訂120億港元銀團貸款，沒提及利息開支。（馮漢柱攝）

香港房屋協會宣布與12家本地及國際銀行簽訂一筆120億港元5年期定期及循環銀團貸款，成為房協歷來達成最大金額的銀團貸款，當中包括30億港元的社會責任貸款。是次銀團貸款安排的協調行包括中銀香港及滙豐。

房協主席陳家樂表示：「很高興今次的銀團貸款得到銀行界的踴躍支持。這項貸款除了代表銀行界對房協發展的信任，更是對香港市民安居樂業的支持，以及對香港未來充滿信心的證明，具有多重意義。這筆貸款將會用作支持房協的業務發展，尤其是資助房屋項目的興建。當中30億港元的社會責任貸款，將用於特定房屋項目，為不同階層市民提供可負擔的資助房屋，為社會的可持續發展締造長遠價值。」

目前房協正在規劃及興建的項目超過20個，當中超過17,000個資助房屋單位將會在未來五年陸續落成，包括資助出售房屋、專用安置屋邨、出租屋邨重建項目，以及長者房屋。

陳家樂續說：「我亦感謝當局早前修訂《銀行業（資本）規則》，將房協納入『公營單位』之列。房協作為自負盈虧的非政府機構，一直恪守善用資源的原則，未來會妥善運用這項銀團貸款，繼續實踐『創建宜居‧永續共融』的願景，為香港的可持續發展作出貢獻。」

中銀香港機構業務部總經理莊寶珍表示：「中銀香港作為房協的長期合作夥伴，非常榮幸獲委任成為是次銀團貸款的協調行、委託牽頭安排行及簿記行，以及貸款代理行。銀行界對是次貸款反應熱烈，印證了房協穩健的財務實力及良好信譽。中銀香港將繼續配合房協的業務需要，提供全方位的金融服務方案，協助其發展各項房屋項目，造福廣大市民。」

滙豐香港工商金融董事總經理兼企業金融主管潘永耀表示：「我們非常高興為香港房屋協會安排成立以來最大金額之銀團貸款，並擔任交易的協調行、受託牽頭安排行及簿記行，以及獨家可持續發展協調行。滙豐在融資方面具備豐富的專業知識，致力因應客戶需求提供切合所需的方案，幫助他們增強實力達成目標。是次交易為房協立下新里程碑，當中更加入社會責任貸款元素，部分資金將用於發展安置屋邨及其他可負擔房屋項目。我們期待與房協建立更深厚的關係，支持他們實踐『創建宜居‧永續共融』的願景。」

是次貸款的整體定價為按照香港銀行同業拆息加86個基點。至於30億元的社會責任貸款，將會用作發展筲箕灣明華大廈重建項目、香港仔石排灣道及觀塘定安街的安置屋邨，及粉嶺百和路、洪水橋/厦村、啟德1E1用地和古洞北的專用安置屋邨。而有關的社會責任貸款已獲得香港品質保證局認證，實證上述項目已經符合可持續金融框架的標準。

參與房協120億港元5年期定期及循環銀團貸款的銀行包括：

協調行

中國銀行（香港） 有限公司

香港上海滙豐銀行有限公司

委託牽頭安排行及簿記行

中國銀行（香港） 有限公司

中國工商銀行（亞洲）有限公司

香港上海滙豐銀行有限公司

華僑銀行有限公司

星展銀行有限公司

交通銀行股份有限公司香港分行

渣打銀行（香港）有限公司

三井住友銀行

牽頭安排行

中國農業銀行股份有限公司香港分行

國家開發銀行香港分行

大新銀行有限公司

恒生銀行有限公司

貸款代理行

中國銀行（香港） 有限公司

可持續發展協調行

香港上海滙豐銀行有限公司

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