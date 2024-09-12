學好英文｜兒患自閉女兒默書0分考級尾　前名校副校創英文軟件育成子女大學畢業

▲ 前名校副校辭工開發英文軟件，助學習困難子女從級尾考上大學畢業。

【名校/葉金豪/Paul Sir/SolidMemory/英語自學軟件/學英文】「死記硬背」是老生常談的語言學習方法，尤其是香港填鴨式教育重背誦輕應用。但對於教學逾20年、前名校副校葉金豪（Paul Sir）並不認為只是這樣，為了幫助學習困難的兒女，故開發一套語言自學系統，最終成功助兒女考獲大學。藉此，Paul Sir經過長達17年的研發後，SolidMemory這項英語自學軟件終於面世，希望能夠幫助更多學生、家長和學校，提供學好英語的可行方法。

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▲ 這本書是將SAT內其中1千生字連貫成書，讓考生更容易入腦。（陳慧安攝）

考入名校｜名校收生準則 非單憑證書

很多父母都希望子女入讀名校，於是替子女報讀興趣班、參加比賽從而獲得證書，好讓他們有最好的履歷升小面試。Paul Sir畢業於香港中文大學及香港大學，曾任教喇沙書院、天主教母佑會蕭明中學、瑪利諾修院學校（中學部）及香港華仁書院，擁有逾20年教學經驗的他，早已看透名校的內行法則，「家長誤以為考一堆證書便能成功取錄，其實並非如此，名校的收生準則大多基於家庭教養、人與人之間的相處和閱讀習慣，其次是運動型的學生，可培養出團隊精神。」他提及的家庭教養，除了品德，就是看父母如何培育子女閱讀習慣。

你可選擇用甚麼的生字，但你不可以選擇用甚麼生字閱讀，所以閱讀比寫作重要。

▲ SolidMemory是Paul Sir的心血之作。（陳慧安攝）

學好英文｜能掌握大量詞彙 才有高回報考試

當年任教化學的Paul Sir，深明化學名詞的英文既長又複雜，學生連英文也處理不到，更遑論說教！曾有兩名學生因成績問題，希望得到Paul Sir的幫助︰一名學生打算到華盛頓升讀大學，但考了兩次SAT（Scholastic Assessment Test），都是差100分（每個項目最高800分，總分是1600分）；而另一名學生則想當醫生。Paul Sir坦言考生有強大的英語能力，才有機會挑戰高分，建立3000個SAT生字並不容易。於是，Paul Sir想到要用化學及心理學的方法去教，設計了兩套學習計劃。他們分別在3個月及18個月後，大躍進步，成功考進醫學院。

單憑死背生字字卡，即使他們重考再重考，成績也不會好得怎麼樣。

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學好英文｜女兒從默書0分考第尾後大躍進

Paul Sir決定自家創製教學軟件，是為了幫助有學習困難的子女，故花了整整兩年時間，最終完成了SolidMemory的第一個產品原型。Paul Sir表示太太是英文系畢業，但教導女兒時，即使溫習至深夜，中英文默書基本上都是零分，最後全級考第尾。Paul Sir更因女兒的學習完全不達標，夫妻二人決定讓她小二時留級。

透過系統經過兩年訓練後，女兒小六時英語閱讀能力，進步至能在一天內完成4本英文小說。14年後，女兒於2023年考獲她的第二個一級榮譽學士學位，而兒子亦克服了自閉患者的學習困難，以二級榮譽成績從大學畢業。

女兒小四時開始使用系統，並非即時見效，大概5個月後，成績就躍升至A-。

▲ Paul sir指系統提供充份數據和嚴諽論證。（陳慧安攝）

學好英文｜重複認字轉化成記憶

德國心理學家Hermann Ebbinghaus（1850-1909）的研究，新增的記憶，過半都會在24小時內消失。但只要有規律地在記憶完全消失前複習，就能有效地將短期記憶變成長期記憶。SolidMemory是優化了心理學家的「遺忘模型」，透過拼字遊戲、填字遊戲和配對練習形式讓學生「認識」生字，邊玩邊記提高學習動機，每日只需花5至10分鐘，就能將英語生字累積提高5至10倍，並達到約90%的記憶保留率。

Paul Sir眼見學生使用軟件期間，能考獲好成績，及後他更投入軟件開發，2010年決定辭去高薪厚職全力做這套教學平台。當時Paul Sir投入約400萬港元資金並自學電腦編程，把屋企大裝修變成工作間，經過長達17年的研發及在沒有收入的情況下，終於將SolidMemory這獨一無二的英語自學軟件共諸世。

▲ 獅子會蔣翠琼中學校長郭銳涵（右）表示經過實測統計，學生英語水平和生字明顯提高。（陳慧安攝）

學好英文｜解決香港學生英語問題

Paul Sir坦言影響學生閱讀能力的最主要因素是家庭的社經地位，低下階層只有兩個問題︰一個是住屋問題，貧窮是另一問題。要打破貧富懸殊的惡性循環，就要先強化學習水平。獅子會蔣翠琼中學（獅子會中學）試用了SolidMemory系統，讓中一至中三的學生使用了3年，校長郭銳涵表示經過實測統計，使用系統的班別，與沒有使用的相比，英語水平和生字明顯提高，幫助了他們建立了持續學習的習慣。

在大學能考進神科（如醫科）的學生，來自草根階層的只佔極少數，有的都是例外。

Paul Sir笑言連岳父也問︰「為什麼你放棄穩定的高薪職位？不工作搞一堆什麼東西？」但他卻毫不後悔，並認同比爾．蓋茲（Bill Gates）這句說話：「我們總是高估未來2年的變化，低估未來10年的變化。別任由自己無所作為。」從離開學校到研發軟件逾17年，而他深信20年時間後便可以改變這個舊有讀寫聽說方法學習英文，舒緩貧富懸殊問題，說到底也是值得！

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