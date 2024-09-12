搗蛋趣事｜不滿被父母禁睇電視　男童偷偷帶搖控器上學網民：好一招攬炒

▲ 小男孩因不滿父母限制睇電視，於是偷偷把電視搖控機放到書包帶回學校。

萬聖節時，小孩會挨家挨戶問「trick or treat」，「不給糖便搗蛋」確實是不少小孩的現實生活寫照。印尼一名小男孩由於不滿父母限制自己看電視，於是偷偷把電視搖控機放到書包帶回學校，令到父母苦尋不果，最終要驚動老師幫忙確認後，始才完結這個小鬧劇。

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近日，社交平台X（前身Twitter）的一名用戶「ricxxxkiddo」發了一個有趣的帖文，惹笑眾網友。從樓主上傳的兩張照片可見，其中之一是男孩家長與老師的whatsapp對話截圖，內容是家長透露在家中翻箱倒海也找不到電視搖控機，並懷疑是兒子搗蛋偷帶到學校去，於是希望老師幫忙檢查一下對方的書包。其後老師果然在男孩的書包裡尋獲失物，於是無奈地回覆道「是的」。

隨後，老師便把男孩手持電視搖控機的照片也發給家長確認，從圖片可見小男孩面帶燦爛的笑容，似乎對自己的「傑作」沒有絲毫的愧疚感，並感到十分滿意。而樓主更為此事件配上生動的創意有趣句字，

如果我無得睇電視，你哋都唔使旨意有得睇！

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網友：老師要加人工

不少網友被小男孩的行為逗樂了，有人戲言老師身兼多職，鬥智鬥力不容易，「辛苦老師了，要做多咁多嘢，一定好攰」、「要加人工俾老師。」

不少家長及老師指也遇過相同的事件

此外，事件更得到了一些家長及老師們的共鳴，「我也曾做過同樣的事情！但我等唔切讓孩子回家中。」、「哈哈哈，我記得年頭時有一名家長也whatsapp告訴我在家中找不到電視搖控機，對方叫我問一問她的兒子放在了哪裡。」

網友力讚聰明：好一個攬炒

有網友力讚小孩聰明，「好一個同歸於盡！」、「我小時候竟然從來沒有想過還有這招？」；不過同時又開始為他感到擔憂，「等他回家就知道到底是同歸於盡，還是只有自己犧牲了。」

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