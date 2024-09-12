深圳親子遊｜深圳灣口岸增設免費巴士線　20分鐘直達沃爾瑪蛇口店【附各大超市巴士線】

▲ 深圳灣口岸增設往花園城的免費巴士線。

【北上攻略/深圳好去處/深圳交通/深圳免費巴士/深圳灣口岸/沃爾瑪】為方便媽媽們北上掃貨，不少大型超市都會提供免費巴士直達門市，近日有網民發現深圳灣口岸新增一條免費巴士線，只需約20分鐘車程便可直達沃爾瑪蛇口店，同時更可轉乘地鐵往其他熱門景點，非常方便！

深圳免費巴士｜深圳灣口岸免費巴士線 20分鐘直達

該名網民於小紅書以「花園城到香港的免費直通巴士時刻表」為題發文，並上載該免費直通巴士的時間表，表示這是2024年7月至9月的班次時間表。從時間表中可見，該條免費巴士線由深圳灣口岸A停車場開出，直達深圳蛇口招商花園城北廣場，而車程需約20分鐘。

巴士的下車位置可直達沃爾瑪蛇口店，同時也可以轉乘地鐵，前往12號線四海站，到深圳其他的景點，既快捷又方便！另外，時間表亦顯示，中秋節當日及翌日（9月17及18日）也有提供服務，不過要留意具體營運時間。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

最新影片推介：

深圳蛇口招商花園城免費專綫

營運日期：9月14、15、16、17、18及21日

營運時間：

深圳灣口岸至蛇口沃爾瑪公交站：9:00-20:00

蛇口沃爾瑪公交站至深圳灣口岸：9:20-20:20

深圳灣口岸開出時間：9:00、09:45、10:30、11:30、13:00、13:45、14:35、15:20、16:20、17:05、18:00、19:00、20:00

深圳巴士｜多條巴士線前往深圳山姆及Costco超市

除了有直通巴士前往沃爾瑪外，還其他直達深圳大型超市的巴士，如山姆、Costco等。

巴士 往返目的地 深圳前海山姆店跨境巴士 香港→前海山姆店 中旅巴士深圳購物線 香港→龍華Costco 香港→山姆超市壹方天地店 深圳口岸福田歡樂購A線 福田口岸→印力中心山姆超市

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】