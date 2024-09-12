深圳親子遊｜深圳灣口岸增設免費巴士線 20分鐘直達沃爾瑪蛇口店【附各大超市巴士線】
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【北上攻略/深圳好去處/深圳交通/深圳免費巴士/深圳灣口岸/沃爾瑪】為方便媽媽們北上掃貨，不少大型超市都會提供免費巴士直達門市，近日有網民發現深圳灣口岸新增一條免費巴士線，只需約20分鐘車程便可直達沃爾瑪蛇口店，同時更可轉乘地鐵往其他熱門景點，非常方便！
深圳免費巴士｜深圳灣口岸免費巴士線 20分鐘直達
該名網民於小紅書以「花園城到香港的免費直通巴士時刻表」為題發文，並上載該免費直通巴士的時間表，表示這是2024年7月至9月的班次時間表。從時間表中可見，該條免費巴士線由深圳灣口岸A停車場開出，直達深圳蛇口招商花園城北廣場，而車程需約20分鐘。
巴士的下車位置可直達沃爾瑪蛇口店，同時也可以轉乘地鐵，前往12號線四海站，到深圳其他的景點，既快捷又方便！另外，時間表亦顯示，中秋節當日及翌日（9月17及18日）也有提供服務，不過要留意具體營運時間。
最新影片推介：
深圳蛇口招商花園城免費專綫
營運日期：9月14、15、16、17、18及21日
營運時間：
深圳灣口岸至蛇口沃爾瑪公交站：9:00-20:00
蛇口沃爾瑪公交站至深圳灣口岸：9:20-20:20
深圳灣口岸開出時間：9:00、09:45、10:30、11:30、13:00、13:45、14:35、15:20、16:20、17:05、18:00、19:00、20:00
深圳巴士｜多條巴士線前往深圳山姆及Costco超市
除了有直通巴士前往沃爾瑪外，還其他直達深圳大型超市的巴士，如山姆、Costco等。
|巴士
|往返目的地
|深圳前海山姆店跨境巴士
|香港→前海山姆店
|中旅巴士深圳購物線
香港→龍華Costco
香港→山姆超市壹方天地店
|深圳口岸福田歡樂購A線
|福田口岸→印力中心山姆超市
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