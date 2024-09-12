美麗40路丨Kiko彭方廷「偷食維持生命論」獲掌聲　馬麗如：好多嘢可以自己攪掂！

▲ 《美麗40路》眾參賽者進行辯論。

由孫慧雪、黃心美（Scarlett）、劉明軒（Vivian）和陳俞希（Hailey）主持的ViuTV選美真人騷《美麗40路》在前晚（9月10日）播出第7集《美麗40路》，請來嘉賓鄒凱光（灘叔）以及駱振偉（Thor）測試一眾參賽者的表達能力、見解及邏輯思維。

眾參賽者每5位一組，每位參賽者需根據辯論題目和被分派的立場，以其獨特見解和論點，將歪理變成真理。在拍攝過程中，灘叔堅稱「自己永遠企喺女人嗰邊」，是女人最強盟友。

而一眾參賽者首次見到灘叔，則紛紛表示自己「由細睇到佢大」，當場爭取合照機會，影相留念。

美麗40路丨ERROR肥仔被參實者大膽對話嚇親 Sophie甜言攻勢Dee大叫：啱聽

▲ 嘉賓鄒凱光和駱振偉測試《美麗40路》眾參賽者口才、見解和邏輯思維。

美麗40路丨Yolanda身體最誠實



第一組參賽者題目為「你嘅老公出軌你嘅好朋友，你會點做？」，被分派立場為「同返老公兄弟或好朋友出軌」的文炎君（Bonnie）引用張愛玲曾經說過的一句話：「忘記一個人只需要兩樣東西，時間和新歡。」

但文芷苓（校長）卻即時追問：「如果新歡好樣衰呢？」Bonnie振振有詞地認為物以類聚，人以群分，同得老公做兄弟或者朋友相信都係有咁上下品質的人。

不過趙芮嵐（Yolanda）亦堅稱：「全部都唔靚仔嘅話真係攪唔落。」灘叔卻指：「而家報仇咋喎！」Thor更說：「唔靚仔咪熄燈囉！」Yolanda直言：「用自己身體報仇咪傷害咗自己囉，仲要畀個唔靚仔嘅人攪，我接受唔到囉。」

可是當灘叔提出：「唔靚仔但係可能技術好」這論點時，Yolanda卻禁不住露出考慮的表情，果然身體是最誠實的。

▲ 對於男人的樣貌和技術之爭，趙芮嵐即時露出考慮神情。

美麗40路丨彭方廷獲灘叔Tho掌聲



第二組參賽者題目是「老公畀唔到滿足你，你會點做？」，灘叔和Thor聽見被分派「出去偷食」立場的彭方廷（Kiko）一開始說出：「孔子入面都有講過『食色性也』」時，即時露出敬佩神情。

當Kiko繼續指：「人唔單止要用食物維持生命，亦需要用美好事物來滿足心靈同情感需求，出去偷食可以想像為去外食，出去食嘢，多啲選擇。」灘叔和Thor聽後拍爛手掌，Thor聲稱：「第一次聽到偷食係維持生命。」灘叔更指：「我想錄低佢以後畀人睇。」

而被分派「忍一世」立場的馬麗如（Taylor）則認為：「愛一個人，性和愛可以分開，女人當自強，好多嘢可以自己攪掂！」不過灘叔卻表示：「但係有陣時你都想聞下男人嗰陣味㗎！」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

美麗40路丨鄧祖欣發揮口才

第三組參賽者題目「40路入演藝圈邊個方法最有效率？」，被分派「喺街裸跑搏關注度和曝光率」的林慧倩（Giselle）聲稱：「做就要做啲人哋未做過嘅嘢。」仙迪立即反駁：「未必有人想睇你裸跑。」

Giselle狠狠地回應仙迪：「你又知冇人想睇我裸跑？你試下我而家即刻除晒衫睇下有冇人舉手想睇！」話口未完灘叔和Thor已經高舉雙手，反應從未如此快。



最後一組題目為「婆媳糾紛，邊個最應該永久消失？」，被分派「奶奶消失」立場的鄧祖欣（Pam Pam）論點有如一封致奶奶的信，認為：「做咗咁多年人，身為長輩，要識得處理衝突，唔好成日喺度扮受害者，老婆係佢娶返嚟嘅，有咩事佢自己會負責。唔好介入人哋嘅婚姻，離咗婚你好開心咩？多一個女好過少一個仔，錫佢就放手啦！奶奶！」贏得全場掌聲。

最新影片推介：邱芷微陳志忠專訪

美麗40路丨陳懿汶被選最佳太太

Thor和灘叔更加一唱一和，Thor笑指：「我直情係希望有婆媳糾紛呀！」灘叔就笑稱：「然後搵佢去拆掂佢！」而陳懿汶（Barbie）的表現則被Thor指最適合做老婆，認為：「佢唔係好出聲，幾識Do，佢唔係冇嘢想講，佢係特登唔講。」

灘叔還扮演Barbie心聲：「我知我可以講奶奶，但係我冇講呀！」Thor亦加入心聲：「我寧願放棄比賽都唔會講奶奶㗎。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5