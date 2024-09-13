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Healthy Life｜4步紓緩肌肉痠痛疲勞　中醫分享1個針灸拔罐組合

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【肌肉痠痛／肌肉緊繃／疲勞／針灸／拔罐／艾灸／推拿／中醫養生】不少人做完運動後，都會感到肌肉痠痛又緊繃，除了透過拉筋和按摩外，其實亦可以透過中醫治療幫助放鬆肌肉。TOPick近日邀請到香港中醫藥管理委員會註冊中醫師徐澤昌博士，分享1個針灸拔罐組合，只需4個步驟就能夠放鬆肌肉、加快肌肉復原。

第1步：針灸

  • 中醫師會在進針前先為患者按壓，以檢查身體有哪些位置較疲勞或緊繃。
  • 然後會用棉球消毒皮膚。
  • 再配合提插、黏轉等手法插針。
  • 一般留針時間約10至20分鐘。

中醫師表示，配合提插、黏轉等手法插針有助加強肌肉放鬆的效果；而針灸頻率上，一般會視乎患者需要和體質，判斷要每星期做多少次，或每日做針灸。

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第2步：艾灸

中醫師解釋，針灸會讓穴位「得氣」，而艾灸就有助增強血氣流通的效果；艾灸除了可以獨立進行，亦可配合針灸進行，有助增強效果，治療效果會理想。

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第3步：拔罐

  • 完成針灸後配合拔罐，有助讓局部肌肉得到放鬆。
  • 中醫師首先會在棉球上點火，然後伸入罐中。
  • 罐內空氣會因燃燒反應而產生負壓吸力。
  • 再迅速放在皮膚上，從而放鬆肌肉。
  • 一般放置時間約5至10分鐘。

完成後如果皮膚顏色越深，則代表體內濕氣、熱毒代謝廢物越多；如果顏色相對淺色或沒有顏色，某程度上可能反映正氣不足。

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第4步：推拿

中醫師會利用「滾法」幫助放鬆肌肉和筋膜，推拿手法可以增加血液循環，達到加速排走代謝物的效果；完成後再配合正骨復位手法，有助糾正小關節的錯位，同時暢通血氣。

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*注意：上述療法需由專業中醫診所提供，市民切勿自行模仿。

攝影：林君茹、馮凱宜

鳴謝：香港中醫藥管理委員會註冊中醫師徐澤昌博士、BC 24 旺角分店

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