著數優惠丨香港航空9月28日起直航帛琉 $6,820起早去晚返潛水睇水母

▲ 帛琉擁有全球獨一無二的「無毒水母湖」。(相片來源︰PAM Holidays )

對潛水發燒友來說，帛琉是潛水勝地。香港航空宣布開設香港至帛琉航線將於9月28日開航，一星期三班逢周二、四、六出發，時間早上晚返，最合上班族玩到盡。

3班航班分別為︰

HKG/ROR HX2731 13:00-18:00 (二/四/六)

ROR/HKG HX2732 19:00-22:00 (二/四/六)

▲ 帛琉是不少潛水友的夢天堂，水色碧藍交錯。(相片來源︰PAM Holidays )

帛琉擁有上帝的水族箱的美譽，是全世界色彩最艷麗、品種最多的水域，而且浮潛都可以欣賞得到，並有全球獨一無二的「無毒水母湖」，可以隨時與無毒水母瘋狂自拍。 而洛克群島南方潟湖(Rock Islands Southern Lagoon)於2012年7月被列為聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產。

另外，帛琉曾是二戰重要島嶼，留下不少戰機、戰艦，等待大家浮潛或潛水探索，而香港特區護照持有人無需簽證，夠晒方便。

PAM Holidays 更推出包辦機票、酒店及行程套餐，專人跟進每個行程細節。 帛琉自由行套票4日3夜由$6,820起，旅遊時段由2024年9月28日至2025年1月4日，查詢︰www.pamholidays.com

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