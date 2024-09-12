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舒適堡結業｜灣仔店改名「HEALTHY」重開　稱為舒適堡舊客免費提供餘下健身美容服務

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發布時間： 2 小時前

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大堂放有「HEALTHY」聲明的易拉架，原先由藝人郭富城代言的廣告仍未移除。（陳靜儀攝）

大型連鎖健身中心舒適堡上周五（6日）突宣布「暫時全線結業」，其後稱灣仔分店將由新投資者接手改名為「HEALTHY」，日內開業。

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記者今日（12日）發現舒適堡灣仔店已改名「HEALTHY」重開，分店大堂放有名為「HEALTHY」的易拉架，列明只為舒適堡客戶免費提供餘下所有健身卡私人教練課堂及美容療程服務，陸續有市民到場查詢，海關及警方亦有派員到場了解。

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位於灣仔京城大廈的舒適堡分店大廈升降機大堂擺放易拉架，展示由「HEALTHY」發出的特別聲明，內容如下：

HEALTHY只為「舒適堡」客戶免費提供餘下所有健身卡私人教練課堂及美容療程服務。舒適堡的所有財務或合約糾紛，一概與本公司無關。

易拉架上並無提供「HEALTHY」品牌的聯絡方法，謹稱任何有關舒適堡的查詢，可透過舒適堡的電郵聯絡該品牌。而大廈門外仍可見原本的「舒適堡」廣告。

灣仔店重開後，陸續有舒適堡的舊客戶到場了解，有人向HEALTHY職員查詢續約事宜。

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