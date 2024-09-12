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文念中致力保存港片美術智慧　劉天蘭揭張國榮反串《號外》封面典故

娛樂

撰文： 陳家昌

發布時間： 2 小時前

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問及香港電影美術將來會否開拓專業證書課程，劉天蘭表示美術學會曾主辦有關課程，若要有受認可的文憑，便要交由學界去做。文念中亦指若能有這類大學課程，對業界發展都有幫助。(曾耀輝攝)

香港電影美術學會和康文署聯合主辦的《無中生有--香港電影美術及服裝造型展》，去年5月至9月在香港文化博物館展出不同經典港片戲服珍藏，好評如潮，是次展覽幾位核心成員，包括劉天蘭、文念中等，藉着展覽完成一周年，自資出版《無中生有--香港電影美術及服裝造型展全紀錄》，既記下經典戲服造型和美術人員的心血，也為保存香港電影美術文化的智慧及足迹！

為這本《無中生有》全紀錄書冊擔任總編輯的劉天蘭表示：「這本《全紀錄》真的記載了展覽從籌備到完成的一切，以紙上導賞形式，讓讀者能彷彿踏足展場身歷其境。」當中內容包括長達3年半的策展過程幕後珍貴鏡頭，還有4位策展人包括文念中、劉天蘭、張西美及蔡慧妍以及多位本地知名文化人及60位香港電影美術及服裝造型師，在「築夢人」的部分以訪談、特邀文章及口述歷史等形式，記錄近代香港電影美術的歷史。

上周《無中生有》書冊發布會，梁雍婷 、盧鎮業 、岑寧兒 、柯煒林、張同祖、陳詠謙及多位美指文念中、雷楚雄、莫少宗和張蚊等出席。

《無中生有》策展人之一劉天蘭和文念中，在《全紀錄》書冊推出的當日，便一起回顧這個難得的展覽的點滴和感想。

文：文念中;劉：劉天蘭;記：記者

展覽連結幾代人回憶

文：今次辦這個展覽，很多事都很難忘，現在回看，確實是難以想像能夠完成，由構思、策展、找展品，經過很多困難，用了3年多去籌備，以往都沒有參與一部港片要投入如此多時間，好像還未想清楚我們是如何克服，今天展覽已經做完。

劉：我記得是2019年10月由美術學會執委們拍板，決定做一個展覽，至2023年5月成事，用了3年半，今次可說是一個民間自發的展覽，我們投入前期籌備工作，後來也得到康文署等單位幫忙，如提供資源、物資、場地，政府方面都出了不少力。

文：籌備過程都有好多機遇，是天時地利人和配合，例如因為疫情，令大家都停工，留在香港，我們才能聚集那麼多人做訪問、提供展品；另一個機遇是，正好有間公司邀我們以顧問形式，去到邵氏影城昔日服裝部，商討如何保育。我們一入去，已見到有約4萬件戲服，如《紅樓夢》中張艾嘉穿過的古裝造型，當年的拍攝畫面像浮現眼前，他們知道我們辦展覽，也樂意借出一些戲服如60年代旗袍作展品。

金像獎最佳美術指導文念中，2020年首次執導紀錄片《好好過日子》。(曾耀輝攝)

劉：邵氏的管理層之後來看展覽，都表示好感動，像看到了當年的港片歷史，將幾代人拉在一起。因為展覽4個月便會完，戲服也要交還，我們便想是否可以為此做一個記錄，雖然沒資源拍紀錄片，但出本書總可以吧，於是開始策劃，能以有限人力物力，去為電影美術做一個承傳，跟這個展覽都是可一不可再，雖然過程辛苦，也是值得。

文：做這個展覽的其中一個原因，是有感以前好多電影場景、道具，拍完便拆，大家沒有收藏的習慣，也沒有系統去保留下來，所以籌備展覽都有不少難度，好像有些戲服，電影公司未必全部想借出，所以有些心水的，最後都沒有展出。

劉：幸好港片有很大闊度，A不行便找B，展品依然十分豐富，集齊各種類型，有時裝、古裝、動作、功夫、科幻，恐怖、歌舞，代表了香港美術界和製作人員的投入。

《英雄》中張曼玉紅色古裝以及《狄仁傑》的道具水中馬 。

難忘兩齣經典港片美術

記：個人情懷上，你們有哪些過往的電影美術工作，最為難忘？

劉：我拍戲不多，印象最深刻，也影響自己以後想做電影工作的，是許鞍華執導的《撞到正》，當時我是執行製片，也演出一個配角，扮演女鬼，戲中要用一個古老髮釵殺了許英秀前輩，那個髮釵我保留至今，也獲監製蕭芳芳容許，但沒有在今次展出。

文：我讀平面設計出身，初入行不識做布景，而第一套要搭的景便是徐克的《金玉滿堂》，當中做搭建一間滿漢樓，我們去了灣仔、上環舊式酒樓如多男酒樓參考，邊學邊搭，由大廳到廚房做了出來，有一些傳統的窗花和窗框，好滿意和好有滿足感，但拍完後便拆了，感到好可惜，如可保留下來便好。

為黃金年代作印證

記：劉天蘭今次擔任書冊的總編輯，而當年《號外》雜誌編輯黃婉儀則任責任編輯，二人再度合作，有否勾起很多回憶？

劉：當然有很多回憶，那時做雜誌好開心，也沒有壓力，反而今次感到責任重大，因為是一個歷史記錄，多年後仍會有人拿作參考，故書中資料不能錯，要加倍謹慎。

劉天蘭深信曾到訪展覽的參觀者，再看全紀錄書冊，可知道更多關於展覽的來龍去脈。(曾耀輝攝)

說到辦雜誌，現在回看，像是一個年代的印記。我在70年代末回港，80年代活躍不同界別，包括文字、電影、音樂，是一個美好年代，自己有幸參與其中，做了一些東西讓人記住，如《號外》，便見證了香港的黃金年代。

記：當年《號外》有很多經典封面，也很有影響力，如張國榮為雜誌拍攝的反串花旦造型，造成很大回響。

劉：我主理過很多《號外》封面，這是其中一個有趣故事，當時我找張國榮，有兩個封面拍攝建議，其中一個便是反串花旦，他很喜歡。那時我不知他正在為《霸王別姬》選角的事情，只是專心做我的封面。

完成後，我給Leslie看未出街的照片打稿，他很開心拿了去出席台灣的頒獎禮，後來《霸王別姬》落實了由他主演，當年好多人都說是陳凱歌看了那個封面而作出決定，我一直沒有求證，直至多年後，有次在張艾嘉兒子的婚宴上，親口向《霸王別姬》監製徐楓證實了此事，的確是很難忘的往事。

劉天蘭曾主理《號外》雜誌，其中一個經典封面，是張國榮拍攝的反串花旦造型。

記：兩位未來會否參與更多這類展示香港影視歷史的展覽？

文：日後我都想多做其他工作，因為電影工作愈來愈少，也想留機會給年輕人，現時正籌備拍攝下一齣紀錄片，訪談一些小眾藝術家。

劉：我都想做個人展覽，但要找到一個值得做的原因，現時正在學習紙張的拼貼藝術，或者會朝這方面發展。

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