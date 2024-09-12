武替道丨劉俊謙難忘與董瑋6層樓高拍跳樓戲　Dee哥寶刀未老展現專業精神

▲ 《武替道》

由梁冠堯（Albert）及梁冠舜（Herbert）聯合執導，劉俊謙、董瑋（Dee哥）、伍允龍（Philip）、蔡思韵主演的電影《武替道》在今日（9月12日）推出電影主海報、正式預告，以及最新的電影製作特輯：「演員篇」，幾位主角率先披露戲中重要場面。

阿謙今次戲中飾演一位對港產動作片，充滿熱誠的年輕武師李世龍，戲中自然要應付多場動作戲，當中一場就挑戰在油麻地鬧市拍攝槍戰。

武替道丨董瑋相隔7年出山幕前演出 劉俊謙伍允龍《九龍城寨之圍城》後再現身手

感謝武師團隊

對於當日武師團隊的效率，阿謙表示極為欣賞：「電影預算所限，嗰朝基本上好短時間就完成一整場槍戰戲，一個上晝就拍咗差唔多超過100個鏡頭，好難忘嘅係自己從未試過喺咁短時間內完成，成個拍攝進度、速度要更快，但係動作指導海哥（江道海）好好，手足又好清楚自己要啲咩，自己就好努力跟住去執行。」

為電影任武指的江道海坦言zb2拍攝這場槍戰，與時間競賽，他特別感謝一眾手足：「因為拍攝周期只有一日可以拍，但係嗰場戲又確實需要好多鏡頭嚟表達，雖然動作唔係好複雜，但係中間又有路人走位又有槍戰動作，係需要好嘅配合，唯一好處就係我哋當日嘅演員除咗主演之外，都係用咗武師嚟演出，而我哋喺拍攝之前就去到現場多次綵排，肯定每一個人都知道自己當日要做嘅嘢，所以可以喺咁短嘅時間完成呢一場戲。非常好彩嘅就係我哋連汽車撞裝修架，都係能夠一take完成，而且冇人受傷。」

▲ 《武替道》

阿謙克服恐懼拍跳樓戲

另一場令阿謙難忘的戲份就有6層高的跳樓戲，拍攝時都有點膽戰心驚：「我本身就冇畏高，但企上6樓拍攝都有啲怯，因為就算有『威亞』（wire）吊住，始終自己人生都冇試過企喺大廈嘅邊邊，望住樓下咁高然後之後自己要跳落去。」

阿謙成功克服恐懼，更連拍幾次跳樓場面，他指最辛苦是一班手足：「我就咁跳落去都係做少少跳樓反應，最難嘅反而係啲拉『威亞』嘅師兄，即係點樣放『威亞』啊，『威亞』放到去邊度要勒住拉啊。」

▲ 《武替道》

董瑋寶刀未老



戲中飾演「森哥」的Dee哥亦都挑戰自我拍攝跳樓戲，他跟阿謙不約而同認為最辛苦是一班拉「威也」的手足。今年踏入70歲的Dee哥透露拍攝前自己都有點怯，皆因這次是他28年來再度「吊威也」。

最後只需3take就完成拍攝，證明Dee哥寶刀未老，再次展現大師級的專業和實力，他表示：「喺條件有限之下，都無咩辦法去試或者夾啊，仲有一個原因，就係真係好『很』高啦，試一次驚一次啦咁，咁不如直接演啦咁樣。」

Dee哥又憶述上一次吊威也已經超過20年，當年擔任武指的他跟劇組到內地拍戲，臨時拉伕要被「吊威也」：「當時因為要拍一個比較複雜嘅鏡頭，要吊住『威亞』去拍攝要揸機 hand held（徒手持機拍攝），又因為係臨時決定去拍呢個鏡頭，而當時我哋器材方面，冇一啲叫做陀螺儀嘅物體，或者係而家較好嘅器材，咁就一定要有個攝影師吊喺空中拍，咁冇理由叫個攝影師上去㗎，咁就唯有我自己揸機，畀啲手足吊我上去拍啦。」

錢嘉樂看片後大讚

《武替道》向一直為香港影壇的前輩和從業員致敬，故日前舉行的群星友好場，就特意邀請一眾影壇好友,名人及一眾武師率先欣賞電影，包括：錢嘉樂、錢小豪、七師傅、余兒等。

本身武指出身的導演Albert及Herbert聯同Philip，以及一班有份參與電影的武師，在開場前表演小劇場娛賓。Philip熱血登場教訓戲院小流氓，加上連串精彩動作助慶，瞬間炒熱全場氣氛。

▲ （左起）導演梁冠舜、伍允龍、梁冠堯出席《武替道》群星友好場。

導演Albert現場提及香港過往動作電影的光輝成就，有賴這些幕後默默拼博的武師時，更感觸落淚，希望籍此片向他們致敬之餘亦希望觀眾多點認識這些幕後英雄。



身兼香港動作特技演員公會會長的錢嘉樂欣賞完電影後，大讚電影出色，被戲中的香港精神感動，亦憶起昔日拍片往事：「見到以前港產片嘅嘢，八九十年代嘅偷拍，當時嘅港產片好百厭！」

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