藥物百科｜吃止痛藥勿搭配4種食物　醫生警告：恐致肝毒性增出血風險

▲ 吃止痛藥勿搭配4種食物，醫生警告：恐導致肝毒性增加出血風險。

【止痛藥／頭痛／肌肉痛／神經痛／關節痛／撲熱息痛／布洛芬／飲食禁忌】都市人經常出現頭痛、肌肉痛等痛症，不少人都會服用止痛藥解決問題。不過，台灣有醫生提醒，如果吃止痛藥和錯誤的食物搭配的話，可能大大影響藥效，甚至導致增加肝毒性、出血的風險。

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止痛藥｜4大止痛藥飲食禁忌

台灣陽明交大附醫神經外科主治醫生謝炳賢近日在Facebook個人專頁發文表示，現代人出現頭痛、肌肉痛、神經痛、關節痛等痛症，都會服用止痛藥。而在神經外科的保守治療中，也很常使用到各類止痛藥，如：非類固醇消炎藥、抗癲癇藥物和嗎啡類等。

不過，謝炳賢醫生提醒，若止痛藥搭配錯誤的食物一起吃，可能會大大影響藥效，甚至產生交互作用。他還分享了4大止痛藥的飲食禁忌：

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同場加映：拆解布洛芬及撲熱息痛分別

根據衞生署藥物辦公室資料顯示，常用於消炎止痛的藥物大致可分為兩類，分別為「撲熱息痛」（Paracetamol）等一般用於止痛退燒的止痛藥，以及「布洛芬」（Ibuprofen）等的非類固醇消炎止痛藥。

拆解撲熱息痛

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拆解布洛芬

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鴉片類止痛藥

鴉片類止痛藥通過放鬆中樞神經系統和抑制大腦中痛信號的傳遞而產生作用，所以止痛能力比非鴉片類強，適用於紓緩癌症或手術後的疼痛。便秘、噁心、頭暈及嗜睡是常見的副作用，尤其與酒精或鎮靜安眠藥同服。

不適當地使用鴉片類藥物更會引致嚴重副作用，包括瞳孔縮小和抑制呼吸。因為該類藥物具有依賴、成癮和過量的風險，所以大部份的鴉片類止痛藥是醫生處方。

長期服用止痛藥有壞處嗎？

雖然非鴉片類止痛藥不會「上癮」，值得一提的是藥物過度使用頭痛 (Medication-overuse headache；或稱反彈性頭痛) 是經長期服食止痛藥而引起的慢性頭痛。

根據國際頭痛學會「國際頭痛疾病分類」的定義，大部份病人原本有陣發性偏頭痛而每月有多於15天需要使用非鴉片類或醫生處方止痛藥來緩解痛楚。這些病人因為頻繁過度使用止痛藥，因而導致偏頭痛惡化或反彈。

這類的痛症需要採用預防性治療 (心理上和身體上) 來控制原本的偏頭痛，再加上戒除過度使用止痛藥的習慣，這樣藥物過度使用頭痛便會隨之而去。如果病人無法自行戒除或減少使用止痛藥，應盡快向醫生尋求治療方案。

内容獲Facebook專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」授權

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