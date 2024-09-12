一帶一路｜陳啟宗︰各國互相進行貿易和投資　和平的機會更大

▲ 「一帶一路高峰論壇」昨日（11日）起一連兩天在香港舉行。（李家超fb圖片）

恒隆地產榮譽董事長陳啟宗表示，即使國家主席習近平沒有提出「一帶一路」，亦會有其他人發起，而習近平提出後，令倡議進入所有人的視野，並具有實質力量。

「一帶一路高峰論壇」昨日（11日）起一連兩天在香港舉行。陳啟宗表示，歷史證明當各國互相進行貿易和投資，和平的機會更大，認為大家選擇出席今日的論壇，即是選擇了商業投資，而非地緣政治之爭，相信全球發展會在和平時期更上一層樓。

陳啟宗︰倡議並不只為亞洲而設

陳啟宗續指，「一帶一路」倡議並不只為亞洲而設，亦包括非洲、歐洲、北美和南美，美國亦曾被邀請加入，加入與否則取決於各個國家本身，目前亦有逾140國家加入了倡議。

謝展寰︰將制定低碳氫能源認證標準

另外，環境及生態局局長謝展寰在論壇表示，為了把握環境和經濟機遇，培育新質生產力，政府將參考內地及國際的最新發展，正式制定適用於香港的低碳氫能源認證標準和制度。

謝展寰稱，香港將與周邊地區合作，探索發展氫能供應網絡，以及氫能汽車等技術的應用，而香港亦可利用「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，吸引海外和內地企業來港發展氫能經濟。

謝展寰續指，本港缺乏土地和天然資源，很難推行大規模可再生能源計劃，將繼續探索更多區域合作機會，明年本港潔淨能源輸電系統的接收能力會提升，將從中國南方電網輸入更多碳電力，提供更大靈活性，期望使零碳能源在發電組合中的比例達到六至七成。

責任編輯：戴朗希

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