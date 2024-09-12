  • 31°C
香港時間：2024912日 (四) 17:15
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

一帶一路｜陳啟宗︰各國互相進行貿易和投資　和平的機會更大

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「一帶一路高峰論壇」昨日（11日）起一連兩天在香港舉行。（李家超fb圖片）

恒隆地產榮譽董事長陳啟宗表示，即使國家主席習近平沒有提出「一帶一路」，亦會有其他人發起，而習近平提出後，令倡議進入所有人的視野，並具有實質力量。

童學園
校長專訪｜保良局蔡繼有校長注入新活力　從體育老師躍身一校之首：運動帶領我至今

「一帶一路高峰論壇」昨日（11日）起一連兩天在香港舉行。陳啟宗表示，歷史證明當各國互相進行貿易和投資，和平的機會更大，認為大家選擇出席今日的論壇，即是選擇了商業投資，而非地緣政治之爭，相信全球發展會在和平時期更上一層樓。

陳啟宗︰倡議並不只為亞洲而設

陳啟宗續指，「一帶一路」倡議並不只為亞洲而設，亦包括非洲、歐洲、北美和南美，美國亦曾被邀請加入，加入與否則取決於各個國家本身，目前亦有逾140國家加入了倡議。

謝展寰︰將制定低碳氫能源認證標準

另外，環境及生態局局長謝展寰在論壇表示，為了把握環境和經濟機遇，培育新質生產力，政府將參考內地及國際的最新發展，正式制定適用於香港的低碳氫能源認證標準和制度。

謝展寰稱，香港將與周邊地區合作，探索發展氫能供應網絡，以及氫能汽車等技術的應用，而香港亦可利用「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，吸引海外和內地企業來港發展氫能經濟。

謝展寰續指，本港缺乏土地和天然資源，很難推行大規模可再生能源計劃，將繼續探索更多區域合作機會，明年本港潔淨能源輸電系統的接收能力會提升，將從中國南方電網輸入更多碳電力，提供更大靈活性，期望使零碳能源在發電組合中的比例達到六至七成。

責任編輯：戴朗希

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

一帶一路｜港澳平︰「一帶一路」高峰論壇展現香港魅力能力活力
21:31 2024/09/10
一帶一路｜港澳平︰「一帶一路」高峰論壇展現香港魅力能力活力
一帶一路｜商務部李詠箑：中央將在CEPA框架下　進一步擴大內地對香港的開放
15:34 2024/09/11
一帶一路｜商務部李詠箑：中央將在CEPA框架下　進一步擴大內地對香港的開放
一帶一路論壇｜港與中東、東盟等國政府及企業簽19份備忘錄　內容覆蓋基建、能源及可持續發展
18:44 2024/09/11
一帶一路論壇｜港與中東、東盟等國政府及企業簽19份備忘錄　內容覆蓋基建、能源及可持續發展

你可能感興趣

一帶一路｜港澳平︰「一帶一路」高峰論壇展現香港魅力能力活力
21:31 2024/09/10
一帶一路｜港澳平︰「一帶一路」高峰論壇展現香港魅力能力活力
一帶一路｜商務部李詠箑：中央將在CEPA框架下　進一步擴大內地對香港的開放
15:34 2024/09/11
一帶一路｜商務部李詠箑：中央將在CEPA框架下　進一步擴大內地對香港的開放
一帶一路論壇｜港與中東、東盟等國政府及企業簽19份備忘錄　內容覆蓋基建、能源及可持續發展
18:44 2024/09/11
一帶一路論壇｜港與中東、東盟等國政府及企業簽19份備忘錄　內容覆蓋基建、能源及可持續發展
環境及生態局 謝展寰 氫能 電力 地產 陳啟宗 一帶一路 歐洲 非洲 習近平

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

梁小龍前妻黎愛蓮逝世享年75歲　曾慘遭淋鏹水毀容接受20次植皮磨皮手術
梁小龍前妻黎愛蓮逝世享年75歲　曾慘遭淋鏹水毀容接受20次植皮磨皮手術
小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請　新界區21校網255間官津小學額一覽
小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請　新界區21校網255間官津小學額一覽
潛在危機｜上班族1個行為如「慢性自殺」罹12種慢性病風險增26%　醫生教做1件事自救
潛在危機｜上班族1個行為如「慢性自殺」罹12種慢性病風險增26%　醫生教做1件事自救
致癌危機丨20歲女患大腸癌母亦患肺腺癌　專家嘆：1個飲食習慣惹禍
致癌危機丨20歲女患大腸癌母亦患肺腺癌　專家嘆：1個飲食習慣惹禍
急症室最長等候時間（09月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月12日 時間12:05）