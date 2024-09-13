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IB醫科面試｜面試港大及中大醫科8大技巧　IB專家教完成後1行為增成功機會

升學教育

發布時間： 2 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

IB專家教授面試港大及中大醫科8大技巧。

【IB全面睇/IB課程/HKU港大醫科面試/中大醫科面試】在香港，提供醫學課程的大學主要有香港大學（HKU）和香港中文大學（CUHK）。這兩所大學的醫學課程都是非常受歡迎的，並且有各自的入學要求和面試流程。

通常，這些大學的醫學課程面試會在每年的1月至4月之間進行，具體的時間會因年而異，IB學生可以提前在其官方網站上留意。

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以下是一些香港醫學院面試的技巧，幫助你在面試中準備。 

IB醫科面試｜1. 了解醫學課程和醫學問題

熟悉醫學課程的結構和內容，了解醫生的職責和挑戰。了解當前的醫學議題，如公共衛生問題、新技術等，並準備討論。

IB醫科面試｜2. 了解面試形式

Panel Interview：通常由多位考官組成，會問你關於個人簡述和履歷的問題。

情境題：準備回答一些情境題，考官可能會設置一些與醫療相關的情境讓你分析和解決。

IB醫科面試｜3. 準備自我介紹

簡潔明瞭：準備一個大約1-2分鐘的自我介紹，突出你的學術背景、相關經驗和對醫學的熱情。

個人故事：加入一些個人故事，展示你的動機和對醫學的理解。

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IB醫科面試｜4. 練習回答常見問題

動機問題：為什麼想讀醫？你的目標是什麼？

倫理問題：可能會問到醫學倫理的相關問題，準備好表達你的看法。

情境問題：如「如果你遇到一位不合作的病人，你會怎麼做？」等。

抗壓問題：描述一次你面對壓力的經歷。你是如何應對的？

IB醫科面試｜5. 展現溝通技巧

清晰表達：用簡單明瞭的語言回答問題，確保考官能理解你的觀點。

積極傾聽：在回答問題前，認真聆聽考官的提問，確保理解問題的重點。

IB醫科面試｜6. 展示批判性思維

分析問題：在回答問題時，展示你的思考過程，分析不同的選擇和後果。

提出建議：對於情境題，可以提出多種解決方案，並說明你的選擇原因。

IB醫科面試｜7. 保持自信與冷靜

自信姿態：坐姿端正、眼神交流，自信地表達自己的觀點。

緩解緊張：深呼吸、保持冷靜，把面試視為一次交流的機會，而不是壓力。

IB醫科面試｜8. 結束語

感謝考官：在面試結束時，感謝考官的時間和考慮，留下良好的印象。

總括而言，準備充分的面試技巧能幫助你在香港醫學院的面試中脫穎而出。重點在於展現你的熱情、思維能力和良好的溝通技巧。

文章獲HKExcel IB Specialist授權轉載

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撰文 : Ryan & Edward HKexcel IB Specialist創辦人

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