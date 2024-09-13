IB醫科面試｜面試港大及中大醫科8大技巧 IB專家教完成後1行為增成功機會
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【IB全面睇/IB課程/HKU港大醫科面試/中大醫科面試】在香港，提供醫學課程的大學主要有香港大學（HKU）和香港中文大學（CUHK）。這兩所大學的醫學課程都是非常受歡迎的，並且有各自的入學要求和面試流程。
通常，這些大學的醫學課程面試會在每年的1月至4月之間進行，具體的時間會因年而異，IB學生可以提前在其官方網站上留意。
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以下是一些香港醫學院面試的技巧，幫助你在面試中準備。
IB醫科面試｜1. 了解醫學課程和醫學問題
熟悉醫學課程的結構和內容，了解醫生的職責和挑戰。了解當前的醫學議題，如公共衛生問題、新技術等，並準備討論。
IB醫科面試｜2. 了解面試形式
Panel Interview：通常由多位考官組成，會問你關於個人簡述和履歷的問題。
情境題：準備回答一些情境題，考官可能會設置一些與醫療相關的情境讓你分析和解決。
IB醫科面試｜3. 準備自我介紹
簡潔明瞭：準備一個大約1-2分鐘的自我介紹，突出你的學術背景、相關經驗和對醫學的熱情。
個人故事：加入一些個人故事，展示你的動機和對醫學的理解。
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IB醫科面試｜4. 練習回答常見問題
動機問題：為什麼想讀醫？你的目標是什麼？
倫理問題：可能會問到醫學倫理的相關問題，準備好表達你的看法。
情境問題：如「如果你遇到一位不合作的病人，你會怎麼做？」等。
抗壓問題：描述一次你面對壓力的經歷。你是如何應對的？
IB醫科面試｜5. 展現溝通技巧
清晰表達：用簡單明瞭的語言回答問題，確保考官能理解你的觀點。
積極傾聽：在回答問題前，認真聆聽考官的提問，確保理解問題的重點。
IB醫科面試｜6. 展示批判性思維
分析問題：在回答問題時，展示你的思考過程，分析不同的選擇和後果。
提出建議：對於情境題，可以提出多種解決方案，並說明你的選擇原因。
IB醫科面試｜7. 保持自信與冷靜
自信姿態：坐姿端正、眼神交流，自信地表達自己的觀點。
緩解緊張：深呼吸、保持冷靜，把面試視為一次交流的機會，而不是壓力。
IB醫科面試｜8. 結束語
感謝考官：在面試結束時，感謝考官的時間和考慮，留下良好的印象。
總括而言，準備充分的面試技巧能幫助你在香港醫學院的面試中脫穎而出。重點在於展現你的熱情、思維能力和良好的溝通技巧。
文章獲HKExcel IB Specialist授權轉載
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撰文 : Ryan & Edward HKexcel IB Specialist創辦人