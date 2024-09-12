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Gin Lee四出挑機羽毛球　曾傲棐手腳不協調劉若寶曝曬中暑

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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李幸倪與曾傲棐展開「學校巡迴運動比賽」。

日前，李幸倪（Gin Lee）與今年樂壇男新人曾傲棐（Arvin）開啟「學校巡迴運動比賽」，首站二人到九龍塘真光中學進行羽毛球比賽，劉若寶（Polly）擔任主持。

比賽共有三個回合，第一回合是Gin跟Arvin分別跟一名學生各自組隊，進行雙打比賽中；第二回合Gin跟Arvin繼續對戰，不過數增加到四對四；最後一個回合，Gin跟Arvin組成「EEG All Star隊」對戰「真光隊」進行雙打，總成績將會計入「龍虎榜」，二人將會遊走各區學校巡迴，巡迴比賽完結後，Gin跟Arvin便會到獲得最高分的學校唱歌表演。

為爭取兩位歌手到校演出，真光隊派出羽毛球校隊成員出戰，希望爭取勝利。不過當日打的羽毛球是放大版，最後EEG隊險勝。

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李幸倪曝曬影響發揮

平時做開gym、行山的Gin賽後表示：「琴日學校雖然派出羽毛球隊迎戰，有少少淆底。我即刻喺側邊練吓波、攞吓個感覺。因為我哋打呢個唔係一般嘅羽毛球，唔係咁簡單，哈哈，可能平時唔叻就會ok handle到，平時好叻嗰啲反而會俾你一個巨型嘅羽毛球同埋球拍耽誤咗，所以我哋就誤打誤撞險勝，贏咗少少。」

而有打開籃球的Arvin自爆有秘密練兵，「前排有條癮想打吓羽毛球，又真係約咗朋友出嚟打。就當係秘密練吓兵啦。」

比賽時間正值lunch time，雖然眾人於34度高溫下作賽，但同學們都在場外落力為大家打氣，氣氣熾熱。Gin跟Arvin均表示未有在曝曬的情況下影響發揮，Gin笑言：「絕對冇！冇發揮就係最好嘅發揮。」Arvin坦言靠隊友carry，稱：「當然下次有番冷氣，我嘅表現應該會出眾啲。」

曾傲棐勾起熱血回憶

這次的校園比賽，二人都謂勾起學生時代熱血的回憶，Gin回想起自己在田徑隊及排球隊時的訓練，「都係烈日當空、冇怨言咁樣去訓練，所有嘅skills都係咁樣每一日用血汗換返嚟，好多呢啲好開心嘅回憶。」

Arvin亦想到以前學校鐘聲一響便衝到籃球場打波，「打到身水身汗又上返去課室晾番乾個人，成日都會因為咁樣攝親。嗰日完全有番嗰種青春揮灑汗水嘅感覺。」

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劉若寶中暑頭暈嘔吐

接下來二人將會繼續四出向各學校「挑機」，Gin坦言希望她的出現可以令學生們感受到她為他們打氣，「因為我覺得而家學生嘅壓力實在太大，所以我哋出少少綿力去幫佢哋打氣，呢個都好緊要。賽後感受就係下次我會記得搽防曬㗎啦唔該晒，哈哈。」

Arvin則謂本來以為這些玩具羽毛球會「好流」，「點知冇錯真係好流，但係原來好流嘅係我。第一次玩都真係有啲手腳唔協調，但係唔緊要，我會返去偷偷地練習再返嚟復仇、一雪前恥㗎啦！同埋同學們嘅熱情、笑容真係好有感染力。」

至於比賽主持Polly，於比賽完結回到家後，即頭暈兼嘔吐，稱：「仲有啲腳步浮浮，我諗我應該中咗暑，哈哈，之後都即刻飲番多啲水，瞓番一晚就冇事啦。」

劉若寶與學生合照。

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