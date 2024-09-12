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電話騙案｜涉冒PayMe職員騙逾百人150萬　9男女判囚24至56個月

社會

發布時間： 56 分鐘前

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高等法院。（資料圖片）

有詐騙集團疑假冒PayMe職員，訛稱要驗證帳戶等，騙取138名受害人戶口的驗證碼及交易密碼等，涉款逾150萬元。9男女早前承認1項串謀詐騙罪，以及11項洗黑錢或串謀洗黑錢罪，今（12日）於區域法院判囚24至56個月。法官判刑時指，本案涉及香港日益猖獗的電話騙案，雖然未有證據顯示本案涉及國際因素，但這亦是嚴重案件。

9名被告依次為余嘉龍、蘇駿傑、楊夏威、錢慧婷、蘇俊元、李富誠、盧嘉謙、吳思鳴及羅錦荣，年齡介乎19至27歲，分別被判囚46個月、35個月、34個月、31個月、56個月、52個月、40個月、40個月，以及24個月。

各被告早前均承認1至5項洗黑錢或串謀洗黑錢罪；羅刋豫、余嘉龍、蘇駿傑及李富誠承認1項串謀詐騙罪。

法官判刑時指，本案涉及香港日益猖獗的電話騙案，並有計劃行事，涉及多名騙徒及受害人，損失金額逾150萬元，歷時5個月。雖然未有證據顯示本案涉及國際因素，但這亦是嚴重案件。

法官續指，本案令市民對網上交易失去信心，銀行的營運成本上升，並加之到消費者身上，受害的不單止是當時人，更是市民大眾，亦影響香港於國際間的競爭能力。

法官又指，被告於案中曾購買5萬人的個人資料，反映本案規劃或更遠大。此外，法官考慮到詐騙及洗黑錢罪近年有上升的趨勢，對社會危害變大，遂批准控方加刑申請，將部分洗黑錢罪及串謀洗黑錢罪量刑上調2成半，將各被告判囚24至56個月。

案情指，2022年1月至6月期間，138名受害人收到身分不詳的人來電，對方自稱是PayMe職員，要求受害人披露驗證碼、一次性密碼等作驗證。各受害人最終被轉走40元至4萬元不等，損失共逾150萬元。

羅刋豫在警誡下稱，蘇俊元帶她「入行呃人」，余嘉龍等人均有參與行騙。羅刋豫又指，她曾購買帳戶，又與蘇俊元購買有5萬人資料的試算表。

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記者：梁錦麟

罪案 洗黑錢 PayMe 香港 銀行

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