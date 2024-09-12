凍齡靚太丨徐菁遙跟黃浩沉迷劇集《繁花》　逆齡Suki以復古造型為老公慶生

▲ 徐菁遙為老公舉行生日派對！

現年39歲的前港姐徐菁遙（前名徐淑敏），2009年下嫁商人黃浩後四年抱三，成為幸福人妻的Suki仍充滿少女味，身形完全不似三女之母，堪稱索媽代表。

日前為黃浩的52歲生日，或許夫婦二人為劇集《繁花》粉絲，貼心人妻徐菁遙為老公舉行以「繁花」為主題的生日派對，邀請一眾好友為老公慶生，當中包括名媛寇鴻萍。

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黃浩52歲生日

寇鴻萍於社交平台上載合照兼寫道：「祝黃浩先生（港姐徐淑敏丈夫）生日快樂」

壽星公黃浩以金髮look示人，至於徐菁遙穿上墨綠色吊帶裙配以皮草披肩，一身打扮高貴又充滿復古味，另外場地背景板寫上：「黃浩五十二歲了」。

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