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家福會全港首個調解互動劇場　讓小朋友從快樂中學習處理衝突

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發布時間： 17 小時前

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調解小特工1：「我收到太空監測站發出警報訊號！」
調解小特工2：「嗰度有人發生衝突！」
隊長：「事不宜遲！我哋出發執行任務啦！」

日常生活中無可避免會遇上衝突。近日，香港家庭福利會（家福會）聯同「一路青空」劇團，攜手創作全港首個調解互動劇場《調解教育劇場之海陸空奇遇記》。劇場由14位和諧大使小演員生動演繹，以互動有趣的方式將調解貼士帶給觀眾，不論小演員及觀眾均樂在其中。

家福會聯同「一路青空」劇團，攜手創作全港首個調解互動劇場《調解教育劇場之海陸空奇遇記》，以生動有趣的方式將調解貼士帶給觀眾。

家長及小朋友觀眾積極投入地參與劇場的互動環節，從戲劇及遊戲中學習調解技巧。

從戲劇中學習調解技巧 小朋友化身家中「和事佬」

《調解教育劇場之海陸空奇遇記》講述一群「調解小特工」，穿越沙漠、潛入深海，甚至飛上太空執行任務，以不同調解知識和法寶，協助人們解決紛爭。小演員在12堂的訓練中施展渾身解數，在戲劇導師指導下，從戲劇中學習到不少實用的調解技巧，並應用於日常生活中。

小演員莫芷悅和莫子惟兩姊弟本身對戲劇有深厚興趣，透過參與排練，不僅讓演技有所精進，還學會了調解技巧。子惟表示，自己從排練中認識到調解法寶的意思，例如「平靜花灑」是讓自己的心情平靜下來，「以前我發脾氣是因為意識不到自己的憤怒，而現在我察覺到自己生氣時就會小休一會，讓自己平靜下來，很快就會忘記憤怒了。」芷悅最記得「憤怒三把火」，讓她可以洞察對方憤怒的程度。這些技巧讓他們更好地處理憤怒和衝突。在家中排行第二的芷悅，經常要充當「和事佬」的角色，處理姊姊和弟弟間的糾紛，這些時候，調解技巧就可以派上用場。

同一屋簷下，小朋友為玩具而爭執時有發生，不少父母都為此非常懊惱。芷悅分享有次弟弟在看電視時，姊姊二話不說從他手中奪去遙控器轉台，令弟弟氣憤不已。「我向姊姊解釋，雖然弟弟已經看了電視很久，但她也不可以不問自取，應該先問弟弟；然後我又和弟弟說，是時候讓眼睛休息。」在過程中，芷悅了解雙方的想法及感受，最終順利解決二人衝突。芷悅和子惟的媽媽也很欣慰兩姊弟學習了調解，芷悅可以分擔媽媽的管教任務，子惟則比以前懂得表達自己的情感及需要。

莫芷悅和莫子惟兩姊弟表示，從網上平台及戲劇排練中，學習調解技巧。

善用頭、心、腳®技巧 發掘別人需要

10 歲的小演員廖芯瑤分享，有次學校附近公園的一個城堡被一群小朋友霸佔，為了讓妹妹和朋友能一同享用公園設施，她就友善地詢問對方可否一起玩耍，並得知對方的行為背後原來是擔心滑梯被佔據。芯瑤運用了「頭心腳」 聆聽技巧，成功化解了小朋友之間的糾紛，讓大家在公園和平共處，「這個技巧讓我知道，了解他人的感受和期望很重要。」

芯瑤爸爸Jackle表示，最初是在電視上認識到調解，認為這種方法有建設性、且有效，能以和平方式解決事情。「適逢家福會舉辦調解教育劇場，希望可以讓囡囡從中學習不同調解技巧和元素。」Jackle對女兒參與學習調解的過程感到滿意，並發現自己也獲益良多，不少調解技巧也能應用在日常生活和工作中，例如工作與不同部門溝通，或處理同事分歧等。他表示，面對兩位女兒之間的衝突時，心態也有改變，「以前我會像判官一樣，要她們跟隨自己的意願去做，但現在會先分開她們兩人，聆聽她們想法及感受後才協助調停。」

廖芯瑤爸爸對女兒學習調解的過程感到滿意，他自己也獲益良多，這些調解技巧也能應用在家庭和工作中。

調解課程簡單實用

香港家庭福利會（家福會）早在2022年開展「賽馬會調解家庭同．理．傾計劃」，並推出全港首個網上自學調解平台，讓家長與3至16歲的兒童及青少年輕鬆完成一小時調解速成班，掌握基本的調解知識及技巧。

芯瑤表示，透過網上自學調解平台的課程，學會了處理情緒和了解他人需要的重要性。她又解釋：「平台上的影片，讓我學懂藉著深呼吸和飲水，令自己冷靜下來。」

芷悅及子惟的媽媽Yvonne對平台的影片印象深刻，「原來小朋友都可以學習及應用調解，所以鼓勵他們參加家福會網上課程，儲會員積分並集齊一套手指偶禮品。」她表示，影片配合憑參加活動獲得的書籍「家長調解實戰攻略」，讓她可以隨時重溫不同調解技巧，互相補足之餘又能加深記憶。Yvonne在成為調解家庭後，一直積極參與家福會活動，她認為，這些活動多元化又具意義，「不但能讓我們有親子時間，每次活動更可重溫調解知識，有助我在日常生活應用調解技巧時，更得心應手。」

家福會高級經理（青少年服務）及認可家事調解員梁頴紅表示，家福會二十多年一直不遺餘力推廣調解教育，致力將調解普及化，「在教學過程中，我們常運用角色扮演的方式幫助學生練習調解技巧，所以嘗試和戲劇融合，讓調解課程更有趣吸引。」她強調：「這次互動劇場正好告訴大家，調解是一種生活技能，不只成人需要學習，小朋友從小開始學習更可畢生受用。」

網上自學調解平台：https://family.hkpeermediation.net/

家福會高級經理（青少年服務）及認可家事調解員梁頴紅表示，在調解教學的過程中，常運用角色扮演的方式，設定真實場境，幫助學生練習調解的技巧，因此想到將調解及戲劇融合，讓學習更添活力和趣味。

(特約)

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