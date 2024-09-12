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富三代︱15歲李長治近況曝光暴風式成長　身高直逼媽媽梁洛施首富孫仔零保鏢跟身

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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【梁洛施/李長治/青春期/單親/李澤楷】育有3子的梁洛施（Isabella）自從與李澤楷分手後，成為單親媽媽！現在3名兒子都已經踏入青春期，分別是15歲的李長治和一對14歲的孖仔李長軒和李長亨，孩子是共同撫養與李澤楷跟隨梁洛施生活。日前有網民於美國波士頓碰見李長治及梁洛施，兩母子並排而行，李長治身高已經追平媽媽梁洛施。

最新影片:

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校長專訪｜保良局蔡繼有校長注入新活力　從體育老師躍身一校之首：運動帶領我至今

梁洛施身高172cm，而李長治才15歲，正值青春期，仍大把空間長高，有望追過媽媽Isabella成為6呎型男！而梁洛施打扮年輕，兩母子如同姊弟，網民愕然貴為香港首富的孫兒身邊竟然沒有保鑣。

梁洛施育兒｜長治身形似媽媽

從影片可見，頭戴cap帽，一身黑色打扮的梁洛施側邊孭住一個平民都買得起的紅色Longchamp手袋，打扮貼地。而同行的李長治則身穿黑T恤配黑色籃球褲孭住一個灰色背囊現身波士頓一商場內，李長治的身形似足媽媽手長腳長，身高亦與梁洛施平頭，李長治乖乖地跟隨媽媽而行。離去時，李長治才拿出手機邊看邊行。

梁洛施豪宅：

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梁洛施育兒｜親自教兒子性知識

早前梁洛施在香港出席活動時，坦言兒子到了青春期的年齡，她表示早已親自向兒子灌輸性教育，亦自己看書親自教他們性知識，她坦言：

這些問題父母真的難開口，但避無可避，所以要買書跟着來教，而且學校也會同步一起教導。但不知學校現在教學生打羽毛球來宣洩性衝動，指三個兒子都喜歡運動，無論籃球、羽毛球及足球也鍾意，所以近日中國國家隊運動員來港，兒子們也有追看。

李長治近況曝光：

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梁洛施育兒｜3子催拍拖相處如朋友

單身多年的她坦言對會否再婚順其自然，不抗拒但覺得現狀開心，問到是否先要過兒子一關，她笑言其實媽媽那關最難過，孩子已催她拍拖，笑言與兒子關係既是朋友又是媽媽角色，但她有要求兒子拍拖要向她匯報，但他們不會講，她也想兒子問她意見，寧願他們甚麼也跟媽媽說。
 

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