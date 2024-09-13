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學校動態｜譚錦球幼稚園讓學生培養感恩心　啟發孩子透過感恩去幫助更多人

升學教育

發布時間： 53 分鐘前

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東華三院譚錦球伉儷幼稚園重視5A教育，當中包括宣揚正念（Advocacy）、積極學習（Active-learning）和美感觸覺（Artistic Sensibility）等。

又到九月開學季節，你或者家中長輩還有沒有在小朋友書包綁一棵蔥、一棵芹菜，祝福他們新一年讀書聰（蔥）明又勤（芹）力的傳統？與其說這是迷信，我卻認為是長輩對小朋友開學日表達的祝福。今年開學日，我就去了一間幼稚園，認識學校如何利用開學日、畢業禮等大日子推動正向教育，讓學生從中學習感恩、主動學習等價值觀。

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這間是位於長沙灣的東華三院譚錦球伉儷幼稚園，在東華三院超過四十年的幼稚園辦學歷史中，它算是一個新Baby，創校至今不過第四年。新學校特別多新構思，就以一年一度的開學日為例，我踏入校門第一眼望到的是一個巨型「聰明勤學榜」，設計類似日本寺廟外給信眾祈願的小木牌，附近圍住了不少學生和家長，在小木牌上寫上小朋友的名字和家長對他們的祝福，氣氛熱烈。談樂芹校長話，首年在開學日推出這個「聰明勤學榜」，除了可以給家長和學生影相打咭，也希望鼓勵學校和家庭聯手，在開學日給學生送上一份心意：「希望新學年新開始，小朋友第一樣感受到的是學校和父母的愛。」

這位談校長，我會形容是一個甚有「儀式感」的校長，喜歡學校不同的活動「盛事化」：上課第一百天，學校會搞一個百日慶祝活動，向家長展示小朋友的學習成果；生日月份有主題服飾派對；最厲害的要數每年畢業禮，由高班學生集體創作一份獨一無二的紀念品，以去年為例，畢業班同學在老師帶領下利用樹葉畫畫，製成英文圖咭，上面寫著由學生創作的句子，以表達對生命的感恩：我感恩在學校聽到小朋友笑聲、我感恩我的家裡可以有熱水洗澡…… 

這間幼稚園重視5A教育，當中包括宣揚正念（Advocacy）、積極學習（Active-learning）和美感觸覺（Artistic Sensibility）等，這份畢業禮物，就是這個5A教育的延伸。談校長解釋：「例如，學生表示感恩在學校聽到同學的笑聲，老師就會進一步啟發小朋友思考，自己又可以做什麼事情，為身邊同學帶來歡樂？由此將正向教育的訊息推廣出去。」儀式感到了最後，校方還是希望透過正向教育，來培養小朋友的創意、好奇心、主動學習等素養，裝備他們應付小學生活或者未來更加千變萬化的世界。

學校在九月和十月份都安排了簡介會和親子開放日，如果大家想認識這位「儀式感」的校長，或了解新一代幼稚園的校園環境和活動，不妨帶小朋友一同出席，也是一個不錯的周末家庭好去處。

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撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸

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