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法證先鋒VI丨陳庭欣因獲佳導欽點演狠毒奸角　鄭衍峰凍到震波驚動蔡潔

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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《法證先鋒VI：倖存者的救贖》陳庭欣

【法證先鋒VI / 陳庭欣 / 鄭衍峰】TVB劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（下簡稱《法證先鋒6》）在昨晚（9月11日）劇情內，女主角之一的Nana（蔣祖曼飾）身陷險境。

一直遭前男友李啟（鄭衍峰飾）糾纏的Nana，原本打算歸還男方所有之前贈送的現金及禮物與對方劃清界線；不過李啟在Nana準備攤牌前離奇死亡，Nana亦同告失蹤。幾經調查，井Sir（袁偉豪飾）及余Sir（黃宗澤飾）等揭發事件與李啟家姐李玥（陳庭欣飾）有關。

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《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

法證先鋒VI丨鄭衍峰演活「媽寶」二世祖

原來李玥為了繼承家業，竟冷血至親手殺死親弟，還計劃一併殺掉Nana及其腹中塊肉，以摒除所有和她爭家產的障礙。最終李玥遭繩之於法，余Sir則在寶樂（馮皓揚飾）協助下將Nana救出。

之前，為巴黎奧運擔任駐當地主持兼獲得不少好評的鄭衍峰（Leonard），這次罕有地在劇集中佔戲頗重，且角色相當立體兼有發揮。一心只想好好戀愛的李啟，本身已是欠果斷及自信的「媽寶」二世祖，整天不但開口埋口就是「媽媽」及「Nana」，性格亦相對軟弱及賴皮，是明顯不討喜的類型。

《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

法證先鋒VI丨放鬆演繹角色

由於Leonard選擇以較溫和的方法演繹角色，加上性格單純無害，故仍成功贏得不少網民支持，讚Leonard演「戀愛腦二世祖」零違和外，又指他演技超出預期：「有錢仔做得幾好」、「真係幾似裙腳仔」、「煩得嚟又憎佢唔落」。

談到新劇角色戲份重，Leonard笑言是首次拍劇有感情線，並謂當知道對手是蔣祖曼後即放心不少：「雖然未同佢合作過，但都知佢好有經驗同埋好好人。同埋真正埋位時，因為劇本經常要改，Joman會即時同我再分析劇本、睇吓我哋兩個應該點演，真係好多謝佢。另外都要多謝我媽媽漪娸姐，佢喺現場會幫我執應該點演，仲教我點樣演繹一個煩得嚟又令人鍾意嘅二世祖，佢真係教咗我好多。」

Leonard續指，當初是總監製鍾澍佳（佳導﹏找他演李啟這個角色：「佢話想我做裙腳仔。」他又補充由於感覺角色較單純及不喜歡思考，故事前沒為角色設計太多細節及小動作：「我主力都係放鬆同放空去做好個角色，唯一叫度過嘅嘢，就係嗌漪娸姐做媽媽。本身劇本寫係嗌媽咪，但我喺現場同監製小龍同埋佳導商量過，覺得既然李啟係媽寶，好似嗌媽媽再感覺裙腳啲，一個30歲嘅男仔仲成日媽媽、媽媽、媽媽咁，咁樣個感覺好似出啲。」

《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

法證先鋒VI丨感受「冰火五重天」

至於解剖戲場口，Leonard拍攝前後原來意外地經歷了「冰火五重天」：「拍之前我咁啱請咗幾日假去峇里出席何依婷嘅婚禮，嗰度成30幾40度。跟住我一返嚟第二朝就怕呢場戲，嗰日正正係12月尾、得10度左右，一來我要唔著衫畀5個化妝師由頭化屍體妝化到尾，一化化足2個半、3個鐘，好彩當時係開晒暖氣嘅。到真係拍嗰時要瞓上塊鋼板時，嘩！因為扮死屍要閉氣，但又凍喎，凍又會震喎，所以每閉氣15秒都要Cut一Cut，蔡潔都有忍唔住話你個心口係咁喺度震喎，我話係呀，真係太凍喇。」

Leonard又謂很開心今年既能參與巴黎奧運、亦獲得一個如此有發揮的角色，並笑言希望挑戰奸角：「今年係幾豐收嘅，希望劇集度都可以有唔同嘅嘗試。」

法證先鋒VI丨演奸角有驚喜

而陳庭欣（Toby）雖然只是飾演單元主角李玥，但一樣過足戲癮，除全程保持霸氣及偶爾外露奸險樣，昨晚更先後上演狠心殺人、及對著下屬極速變臉游走「冷酷」與「開心勝利」之間，同樣有發揮。

甚少飾演奸角的Toby，笑言是次有份參演《法證先鋒6》並飾演壞女人，原來是因為佳導看了她之前在電影《女子監獄》中的演出：「有一日喺event撞到佳導，佢話佢有睇套戲，佢仲話因為我入面做嘅角色好唔係我、豁晒出去，所以今次就搵我做奸角，我聽到都覺得幾驚喜。」

在司儀及主持工作與Leonard合作無間的Toby，笑言是次與對方再合作拍劇依然感覺新鮮：「我同佢都係合作主持多，初初『綑』埋感覺都好得意，因為我哋都擔心講嘢太過主持Tone，好彩出嚟Feedback都ok。」

《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

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鄭衍峰 陳庭欣 蔡潔 電視劇 法證先鋒 監製 TVB

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