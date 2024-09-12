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好去處｜7大喵星人主題打卡熱點 3米高充氣巨型萌貓+4大工作坊賀中秋萬聖節

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

戶外空中花園特設3米高的充氣巨型萌貓。

踏入初秋， life@KCC及joy@KCC的萌貓小隊都要換上一番新景象，繼續於life@KCC與大家一起度過幸福滿載的秋日及萬聖節。

由即日起至11月2日，將搖身一變成《秋日「喵」燈園》，特設7大以喵星人為主題的打卡熱點，包括「七彩燈海奇緣」、「貓語祈福站」、「萌貓花燈公園」、「賞月專用貓躺椅」、「喵星人月餅爭奪戰」、「月夜『罐』軍喵」以及「星光貓月庭」，在皎潔月色及彩光燈籠陪伴之下跟萌貓打卡，一同展現好動的一面！

《秋日「喵」燈園》，特設7大以喵星人為主題的打卡熱點。

在戶外空中花園更會出現近3米高的充氣巨型萌貓於月下迎接各位。緊記帶同家中的毛孩主子，一同探索暢遊新打卡點，保證與主子們玩得樂而忘返！

除此之外，《秋日「喵」之燈園》於指定週末限定舉行「5大週末節日活動巡禮」，推出一系列節慶活動，包括中秋傳統活動「彩燈密碼解謎夜」、露營及閱讀結合的「月下童話營」、萬聖節活動體驗「幽靈彩繪舞會」、四大秋日童樂「特色主題工作坊」，為各位舉辦一系列結合傳統與現代手工藝的工作坊，帶來獨特的文化體驗。

於指定週末限定舉行一系列節慶活動，包括萬聖節活動體驗「幽靈彩繪舞會」。

在專業導師的指導下，可以即席製作紮作燈籠、剪紙作品、扎染體驗及製作小夜燈，體驗中秋與萬聖節節日的文化內涵。life@KCC及joy@KCC更同步推出「秋日激賞禮券換領」，顧客憑指定消費即可換領高達$150餐飲商戶現金劵，一次過滿足你食玩買消閒體驗！

四大秋日童樂「特色主題工作坊」，讓各位體驗中秋與萬聖節節日的文化內涵。

life@KCC 呈獻《秋日「喵」燈園》

日期: 即日起至 10 月 31 日

時間：上午 10 時至晚上 10 時

地點：life@KCC – 3 樓及 9 樓空中花園 Green@KCC joy@KCC – 2 樓中庭

地址︰ life@KCC 葵涌葵昌路 72 至 76 號 joy@KCC – 葵涌葵昌路 51 號(葵興港鐵站 E 出口直達)

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