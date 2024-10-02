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飲食攻略｜6大地雷高鈉食物恐致腎衰竭　這款吃起來完全不鹹：早餐常見【附9種高鉀食物】

保健美顏

發布時間： 38 分鐘前

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【鈉／鹹味／鹽分／腎衰竭／鈉攝取量／心血管疾病／早餐食物】吃完大餐翌日體重增加，未必是脂肪作祟，可能是水腫找上門。眾所周知，吃鹹吃太多會導致水腫，而當中的鈉就是主要成因。台灣有營養師指出，有不少味道不鹹的食物其實暗藏高鈉陷阱，有一些更是常見於早餐中，但吃起來卻完全不鹹，容易令人不自覺多吃。為此，營養師就建議，有9種食物可以幫助排出體內多餘的鈉質。

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鈉攝取量｜高鈉=高鹽？

台灣營養師Ricky在其Facebook專頁個人網站拆解關於鈉質的迷思，指出鈉是身體的重要營養素之一，攝取過多或過少皆對健康有影響。根據世衞建議，一般成年人每日的鈉攝取量應少於2000毫克（即略少於１平茶匙食鹽，１平茶匙食鹽約重5.8克，含2300毫克鈉），才算是健康。

Ricky指出，短期攝取過多鈉質會導致身體出現水腫；長期攝取太多鈉質會造成腎臟負擔，容易導致心血管疾病和高血壓，甚至中風。反之，當身體長期攝取鈉不足，亦會導致有低血鈉症出現，常見於老年人身上，症狀包括：噁心、嘔吐、頭痛、嗜睡，嚴重甚至會危害性命。

Ricky表示，坊間對於鈉質有很大的謬誤，以為含鹽或重鹹的食物才是高鈉食物。事實上，1克食鹽只有０.４克鈉，其他食物就算味道上沒有鹹味，可能當中的添加物或味精等，已經無形中增加食物的鈉含量。以下有6種鈉含量偏高的食物，當中有1種吃起來完全不鹹。

鈉攝取量｜６種高鈉食物

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攝取過多鈉質可以如何補救？Ricky建議，除了多喝水外，可以補充高鉀食物幫助排出鈉質。以下9種高鉀食物可以多吃：

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