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靚媽精明眼｜消委會測試6成食油含致癌物　推介21款不含致癌物安全名單

家事百科

撰文： 沈佩珊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 55 分鐘前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

消委會21款不含致癌物安全食油名單。

【消委會/消委會食油/消委會測試/靚媽精明眼/TOPick開飯喇】踏入開學季，不少家長都會為小朋友炮製愛心便當，食油是不可缺少的煮食用品，消委會測試市面50款食油，發現近6成樣本檢出基因致癌物「環氧丙醇」，當中2款樣本的含量超出歐盟標準。TOPick為此整合了其餘21款不含「環氧丙醇」的食油名單，即睇詳情！

靚媽精明眼｜9成即食麵含潛在致癌物　消委會7款4星以上安全名單

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消委會食油｜6成食油含基因致癌物

消委會早前從超市及百貨公司的食品部搜集了50款市面較常見的食油樣本，包括包括初榨橄欖油、橄欖油、牛油果油、粟米油、花生油等。測試主要涵蓋3大範疇，包括安全測試、營養素測試及煙點測試。

是次測試顯示，29款樣本檢出環氧丙醇，佔整體樣本58%，含量介乎每公斤100至2,000微克，含量差距極大，當中2款樣本的含量超出歐盟標準。

靚媽精明眼｜反式脂肪堵塞血管可致冠心病中風　盤點36款零反式脂肪餅乾

消委會食油｜21款不含致癌物食油

以下為21款不含環氧丙醇食油名單：

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消委會食油｜高溫烹調貼士

關於高溫烹調使用的食油，消委會訪問了脂肪及食油方面的專家，香港理工大學應用生物及化學科技學系姚鍾平教授。

1. 一般油炸或烘焗的溫度下，應怎樣選用食油？

食油主要成分（甘油三酸酯）中飽和脂肪酸及單元不飽和脂肪酸相對較耐高溫，不易在長時間加熱後變質，但攝入飽和脂肪酸可增加患心血管疾病的風險，因此不宜過量食用飽和脂肪酸含量高的食油。

烘焗時食油一般不會重覆使用，因此變質風險較小。油炸時食油如需作多次重覆使用，則建議使用單元不飽和脂肪酸含量較高的食油。

另外，所選食油的煙點應高於烹調溫度。當烹調溫度高於煙點時，食油會冒出油煙，而過量吸入油煙可影響健康。

2. 油炸之後，怎樣判斷是否需換食油？用過的油可否重用？

如出現以下情況，建議將食油棄置並及時更換食油：

  • 當油炸用食油顔色明顯變深。
  • 出現明顯油膉味。
  • 於油炸溫度出現冒煙或油炸時出現不易消散的奶白色泡沫。

同場加映：消委會14款安全食鹽

食鹽是日常煮食的必需品，消委會曾測試39款食鹽，當中6成檢出金屬污染物，最貴的樣本鉛含量超出標準上限，有機會影響兒童的神經發育及降低智力。為了讓小朋友吃得健康，家長要小心選擇，TOPick整合14款不含金屬污染物安全食鹽，即睇完整名單！

靚媽精明眼｜25款食鹽含金屬污染物恐致癌損智力　消委會推介14款安全食鹽之選

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