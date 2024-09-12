膽固醇｜關注組織：一半超標港人不清楚現時膽固醇水平　提醒大眾應關注血脂管理

▲ (關心你的心提供)

心臟病友互助組織「關心您的心」表示，最新一項調查顯示逾半曾驗出壞膽固醇過高的港人並不清楚自己目前的壞膽固醇水平，亦有高達五成二人不知道醫生為其設定的控制目標，反映病人對監察壞膽固醇水平的關注度不足。調查亦發現，病人對壞膽固醇診斷及控制目標等方面普遍存有誤解，在治療過程中參與程度偏低，有機會影響壞膽固醇控制，增加患上心血管疾病的風險。

「關心您的心」委託調查公司於今年7月訪問1,300多名18歲或以上、曾出現壞膽固醇過高的香港市民。受訪的1,300 多人中，七成人在最近五年確診膽固醇過高，近兩成（19%）人於六至十年前確診，另外每四名受訪者就有一人（24%）曾經歷心臟病或中風。

另外，僅約一半受訪患者（53%）記得首次驗出壞膽固醇過高時的水平，超過一半人（52%） 並不清楚目前的壞膽固醇水平，亦有同樣比率的人（52%）不知道醫生為其設定的目標水平，顯示患者普遍對壞膽固醇水平的控制欠缺足夠關注，未有主動了解控制目標，對控制壞膽固醇關注度及主動性不足。

「關心您的心」主席梅卓能先生表示，不少病人對管理壞膽固醇有所鬆懈，病人需對自身疾病管理負起責任，呼籲大眾關注血脂管理，定期透過驗血監察血脂水平。病人亦應主動及積極了解自身病情及控制目標，密切留意壞膽固醇水平的變化，求診時向醫生提供充足全面資訊。

心臟科專科醫生王國耀醫生表示，壞膽固醇過高患者的身體通常沒有任何警號，市民不應因年輕或體重適中就對心血管疾病掉以輕心，應定期進行包括驗血在內的身體檢查，留 意膽固醇水平變化；如家人有心血管疾病病史，更應多加注意。

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