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KO濕疹︱CNN專題調查：6大習慣致濕疹惡化　中醫教正確護理法【附3款潤膚湯水食譜】

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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濕疹6大誤區致痕癢脫皮加劇，中醫師教5招正確護理。

濕疹是令人非常困擾且痛苦的都市病之一，患者可以是因遺傳、各種致敏原引致發病，可謂防不勝防。CNN美國有線電視新聞網曾進行濕疹專題報道，由專家剖析了6大濕疹謬誤，許多患者因這些習慣使得濕疹愈發嚴重。另有本港中醫師教大家如何正確護理濕疹皮膚，並推介3款湯水，深層滋潤皮膚。

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KO濕疹︱6大習慣致濕疹惡化你要知

Healthgrades健康作家Allie Lemco Toren在CNN濕疹專題報道中指出，全球約有兩成人口患有不同程度的濕疹，病徵包括全身皮膚變紅、痕癢、脫皮，甚至滲液等，令患者痛苦難耐。

Allie表示，雖有藥物可治療濕疹，但日常護理對濕疹的影響亦不可小看，很多看似稀鬆平常的保濕習慣，實際上會令濕疹雪上加霜，但患者本人卻不自知。以下是常見的6大濕疹誤區：

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KO濕疹︱5招正確護理濕疹皮膚

本港註冊中醫師李廣冀（柴醫）向TOPick讀者分享，濕疹是一種反覆的皮膚乾燥、痕癢、皮損的皮膚病，一旦發作，皮膚出現痕癢、紅腫、出疹，嚴重者更會出血點等，確是一種令人相當困擾的病患。尤其轉季秋風起時，乾燥天氣就是濕疹高發時機。皮脂腺分泌減少，皮膚少了油脂的保護，患者更易出現乾癢症狀。因此，中醫理論建議，患者除了要懂得如何保濕皮膚，還要學懂調理體質。

柴醫傳授大家5招由內到外的護膚貼士：

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另外，柴醫又推介大家幾款外塗藥膏：

  • 患者可外塗比較鎖水的油膏或潤膚膏，例如：椰子油、杏仁油、馬油、紫雲膏、金盞花膏；
  • 輕微發作時，可外塗一些有薄荷樟腦成分的潤膚膏，收縮血管，達到止癢效果。但若情況嚴重，傷口較多，出現很多混合皮損、急性滲出，並出現慢性肥厚脫皮情況，則建議求醫治理，這會較為穩妥。另外，要減掉手指甲，或於睡覺前用藥水膠布貼住手指頭，以防指甲抓破濕疹，減少傷口；
  • 至於乾燥脫皮、皮膚增厚的濕疹患者，若有裂口，也可外塗油膏；若紅腫滲水，則可能是瘙癢激發急性濕疹，這時不宜用油膏，反而要用濕敷，可用黃連粉適量加溫和水濕敷，收斂傷口。

KO濕疹︱3款湯水深層滋潤皮膚

除了外塗藥膏，内在體質調理對改善濕疹都非常有幫助。柴醫推介濕疹患者可多吃白色食材，例如：淮山、白蘿蔔、雪耳、百合、蓮子。水果方面，患者可選擇雪梨、蘋果。以下是醫師推介的3款清潤湯水食譜：

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