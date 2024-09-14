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元宵中秋猜燈謎｜20條中秋節經典有趣猜燈謎題目　一家大細齊齊估學好中文【附答案】

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 40 分鐘前

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必玩20條中秋節經典有趣猜燈謎題目，一家大細齊齊估！唔好事先偷睇答案哦！

【中秋節遊戲/中秋猜燈謎/猜燈謎題目/猜燈謎由來/中秋節】仲有幾日便到中秋佳節了，傳統活動除了食月餅、玩燈籠外，其實還可以選擇與親朋好友一起猜猜燈謎，想增加樂趣可以分組形式鬥一番，勝出者可以得到更多的月餅作獎勵，而且從中也可培養與親友間的默契，一舉兩得。TOPick小編嚴選了20條由淺到深的題目，適合一家大細一齊動動腦筋，開心過中秋！

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元宵中秋節猜燈謎｜猜燈謎由來

原來，燈謎最早是由謎語發展出來，起源於春秋戰國時期。根據《武林舊事·燈品》記載，它是一種富有譏諫、規戒、詼諧、笑謔的文藝遊戲。

而謎語掛在燈下，開始於南宋。猜燈謎是傳統的娛樂，常用一個詞句、一首詩來製成謎語，既能達到娛樂的目的，又可使人增長知識。

元宵中秋節猜燈謎｜猜燈謎題目

以下題目有經典題、成語題、猜字題等。如果想自己先玩一次，記得不要偷看答案哦！

元宵中秋節猜燈謎｜第1-5題目及答案

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  • 元宵中秋節猜燈謎題目及答案。
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    元宵中秋節猜燈謎｜第6-10題目及答案

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    • 元宵中秋節猜燈謎｜第11-15題目及答案

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    • 元宵中秋節猜燈謎｜第16-20題目及答案

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