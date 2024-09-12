的士記分制｜三級記分制9.22生效　拒載兜路即扣10分須上堂　15分須停牌

▲ 的士司機違例記分條例將於本月22日生效。（資料圖片）

運輸署今日（12日）提醒的士業界，的士司機違例記分條例將於本月22日生效。

記分制將按照的士司機刑罰較高的11項違例罪行，按嚴重性劃分為3級，分別給予10分、5分及3分。其中4項罪行最嚴重，包括濫收車費、故意拒絕或忽略接受租用（俗稱拒載）、沒有採用最直接而切實可行的路綫駛往目的地等（俗稱兜路），以及毁損、損壞或更改的士計程錶，均會被扣10分。

當的士司機在任何2年期間被記10分或以上，將收到1份強制修習的士服務改進課程通知，的士司機須在指定限期內自費完成改進課程，如無合理辯解而沒有上堂，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款5,000元及監禁1個月。

若被記15分或以上，可被取消駕駛的士資格，如屬首次須停牌3個月，其後再滿15分則會每次停牌6個月。

另外，包括沒有收到強制修習通知者，所有被記分的的士司機，均可修習的士服務改進課程，在完成有關課程並通過考試後，可從先前被記分數總數中減除3分。

運輸署表示，的士服務質素近年備受關注，考慮到市民對提升的士服務質素的殷切訴求，政府參考了現行的違例駕駛記分制度，引入記分制，旨在加強對的士司機不當行為的阻嚇力，以打擊業內的害群之馬，提升的士服務質素和行業形象。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】