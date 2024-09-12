的士記分制｜三級記分制9.22生效　拒載即記10分須上堂　15分須停牌

▲ 的士司機違例記分條例將於本月22日生效。（資料圖片）

運輸署今日（12日）提醒的士業界，的士司機違例記分條例將於本月22日生效。

記分制將按照的士司機刑罰較高的11項違例罪行，按嚴重性劃分為3級，分別給予10分、5分及3分。其中濫收車費，以及故意拒絕或忽略接受租用（俗稱拒載）等4項罪行最嚴重，均會被記10分；若非法兜客，以及沒有採用最直接而切實可行的路綫駛往目的地（俗稱兜路）等，則會被記5分。

被記分數 觸犯罪行 10分 濫收車費 故意拒絕或忽略接受租用 拒絕或忽略駕駛的士至租用人指示的地方 毁損、損壞或更改的士計程錶 5分 兜客 沒有採用最直接而切實可行的路綫駛往目的地（俗稱「兜路」） 未經租用人同意，允許租用人以外的任何人登上的士（俗稱「釣泥鯭」） 欺騙或拒絕知會乘客或有意乘車的人有關適當的收費及前往某處的路綫 3分 拒絕或忽略運載租用人要求數目的乘客 拒絕或忽略發出收據 沒有將的士計程錶設定於記錄位置 資料來源︰運輸署

當的士司機在任何2年期間被記10分或以上，將收到1份強制修習的士服務改進課程通知，的士司機須在指定限期內自費完成改進課程，如無合理辯解而沒有上堂，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款5,000元及監禁1個月。

若被記15分或以上，可被取消駕駛的士資格，如屬首次須停牌3個月，其後再滿15分則會每次停牌6個月。

另外，包括沒有收到強制修習通知者，所有被記分的的士司機，均可修習的士服務改進課程，在完成有關課程並通過考試後，可從先前被記分數總數中減除3分。

運輸署表示，的士服務質素近年備受關注，考慮到市民對提升的士服務質素的殷切訴求，政府參考了現行的違例駕駛記分制度，引入記分制，旨在加強對的士司機不當行為的阻嚇力，以打擊業內的害群之馬，提升的士服務質素和行業形象。

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