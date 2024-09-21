香港小姐丨港姐冠軍離巢後零工作　邵珮詩返成長地探親穿比堅尼大解放

▲ 邵珮詩大解放派福利！

14年港姐冠軍邵珮詩7月份宣布離巢TVB，享受自由身的邵珮詩近日跟媽咪返溫哥華探親，日前更上載性感照大派福利。

穿上比堅尼的邵珮詩躺於枯木上，大擺甫士影相，不少網民也留言大讚！

現年34歲的邵珮詩於香港出生，6歲隨家人移民加拿大溫哥華，畢業於名牌大學的心理學系的她卻跑去選美，原來跟自己性格有關。「始終覺得年輕人返香港發展會比較好，節奏快一點，見識亦會好比較多，加上我性格好動，不太合適文職的工作。」

香港小姐丨邵珮詩宣布離開TVB 三料港姐冠軍無奈一直未被重用

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以慈善及司儀工作為主

不過入行10年的邵珮詩發展平平，除了擔任明珠台節目主持，演的劇集亦寥寥可數，當年被批評於《潮流教主》說對白浮誇，聲音高八度，面對抨擊邵珮詩未有氣餒，反而努力調節。

最終憑《愛·回家之開心速遞》「侯蔡欣」一角獲觀眾注目，可是在2018年已被調出劇組。

邵珮詩離巢後於IG撰文感謝曾合作過的同事，透露將來從事司儀以及慈善工作，同時對未來的發展感興奮。

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