親子旅遊｜旅遊達人教搭飛機要坐「最差」座位　列4大好處有機會免費升等

▲ 旅遊達人教路飛機要坐「最差」座位，列4大好處有機會免費升等。

【親子旅遊/搭飛機揀位/搭飛機upgrade/免費upgrade business/免費升級商務艙】一家人坐飛機去旅行當然會想坐得舒適，不過近日有旅遊網紅卻會選擇坐飛機最差的座位——最後一排靠窗，更指最差座位其實有4大好處？

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搭飛機upgrade｜旅遊達人到飛機「最差」座位4大好處

旅遊達人博菲特（John Burfitt）表示，以往坐過一次經濟艙，當時在他後面的乘客不斷伸腳踢到他的椅背，令他整程機都坐不舒適，自此之後，他便決定坐長途飛機時只會選擇最後一排座位，因為最後一排後面是牆，不會遇到這種令人煩厭的事，又指最後一排的靠窗位是「真愛」。另外，他又列出最後一排的4大好處。

1. 不必擔心會被機上的推車撞到

2. 睡覺時，頭部可以靠著後面的牆壁

3. 在不用花錢升級艙位的情況下，與經濟艙其他乘客保持距離。

4. 這個位置有機會得到機組人員同情，免費升等。

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搭飛機upgrade｜機尾靠窗位被視為最差位置

《紐約郵報》報道指，機尾靠窗的位置經常要等到最後才可登機，加上位於廁所旁，容易有噪音之餘，也會聞到異味，所以被視為機上最差座位。再者，博菲特指乘客經常表示最後一排椅子不能向後靠，所以不喜歡坐最後一排，但事實上，他坐過眾多的航班中，這些座位都可以向後傾斜。至於人們關注的廁所噪音問題，他指只要使用解噪耳機便可解決。

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