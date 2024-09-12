時尚速報｜秋天行山三款山系神鞋　JASPER聯乘GRAMICCI勢掀山鞋熱潮

▲ KEEN全新外形性能兼備「山系神鞋」

美國戶外品牌 KEEN宣布「山系神鞋」JASPER 系列迎來全新成員，以JASPER的DNA延伸打造山系潮鞋，結合登山鞋ZIONIC的鞋底，全新推出JASPER ZIONIC，其中與美國攀岩潮牌 GRAMICCI 聯乘最為矚目，必掀起山鞋熱潮。

美國著名服裝品牌 成立至今超過30年，以推出攀岩服飾為主，正好與今次KEEN 聯乘的JASPER ZIONIC款式同樣設計以攀岩鞋啟發而成不謀而合。

JASPER ZIONIC X GRAMICCI 聯乘系列，以峭壁的深淺顏色、質感為設計靈感，當中添加鋸齒形縫線及線條塑造出山脊的崎嶇視覺效果，加上經洗刷處理的麂皮賦予一種粗野質感，簡約配搭輕易營造出山系潮人與功能兼顧的風格。

▲ JASPER ZIONIC款式設計以攀岩鞋啟發。

於功能性上亦保留JASPR的獨有DNA，結合 ZIONIC 行山鞋底，配上4mm 深無定向式凹凸底坑，可應付所有環境的抓地力、KEEN.PROTECT 專用護趾功能設計及可拆式PU 鞋墊，為足弓提供持久舒適承托，耐用的磨砂皮革鞋面加入快乾導汗襯裡，讓你能征服任何山嶺。

KEEN 2024 秋冬新推出JASPER ZIONIC一共三款型格色系 — 鮮橙、卡其以及全黑色，並將ZIONIC的鞋底抓地功能與 JASPER 的山系時尚風格融為一體，隨時隨地在城市隨心來一趟大自然之旅。而為實踐環保理念，與每雙KEEN的鞋履一樣，JASPER ZIONIC經過精心打造，面料選用由LWG認證的製革廠提供優質環保皮革，貫徹品牌理念創造世界上最環保的鞋。

▲ JASPER ZIONIC x GRAMICCI（男裝）HK$1,350

經典JASPER款式女裝則帶來重大的驚喜，KEEN並首度與MMLG合作推出聯名款！MMLG為韓國爆紅模特兒 Wonjoong Kim 及 Jiwoon Park 所創立的潮牌87MM 副線，以「Chat Play Casually」為理念，主打「日常穿著」，旨在透過其易於穿著的服裝大膽反映品牌的價值觀和意識形態。

▲ 經典 JASPER 款式女裝則帶來重大的驚喜 HK$890

今次聯乘系列備受著名攝影師 Ki-gon Kwak 及其著名展覽項目「Sand」啟發，MMLG 藉著它對洛山海灘的獨特視覺 — 從肉眼看來可能只是單一顏色，但仔細觀察就能發現海灘實際是無數鵝卵石的聚合體，每塊鵝卵石均有自己獨特顏色，設計除了欣賞多樣美的卵石色彩，同時亦傳遞出與沙零距離的感覺。

▲ JASPER II（童裝）HK$590

當然童裝鞋履的功能性也是十分注目的一環，童裝JASPER II 的Quick Lace鎖扣索帶令鞋履更穩固，賣點是快速穿脫秒速出門；KEEN.PROTECT 護趾功能設計和透氣內裡，讓小孩即使步行多久也能依舊舒適，無論是出國旅遊、探索大自然，甚至只是日常出外玩耍都很適合。