  • 31°C
香港時間：2024912日 (四) 18:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

時尚速報｜秋天行山三款山系神鞋　JASPER聯乘GRAMICCI勢掀山鞋熱潮

休閒消費

發布時間： 16 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

KEEN全新外形性能兼備「山系神鞋」

美國戶外品牌 KEEN宣布「山系神鞋」JASPER 系列迎來全新成員，以JASPER的DNA延伸打造山系潮鞋，結合登山鞋ZIONIC的鞋底，全新推出JASPER ZIONIC，其中與美國攀岩潮牌 GRAMICCI 聯乘最為矚目，必掀起山鞋熱潮。
美國著名服裝品牌 成立至今超過30年，以推出攀岩服飾為主，正好與今次KEEN 聯乘的JASPER ZIONIC款式同樣設計以攀岩鞋啟發而成不謀而合。

JASPER ZIONIC X GRAMICCI 聯乘系列，以峭壁的深淺顏色、質感為設計靈感，當中添加鋸齒形縫線及線條塑造出山脊的崎嶇視覺效果，加上經洗刷處理的麂皮賦予一種粗野質感，簡約配搭輕易營造出山系潮人與功能兼顧的風格。

JASPER ZIONIC款式設計以攀岩鞋啟發。

於功能性上亦保留JASPR的獨有DNA，結合 ZIONIC 行山鞋底，配上4mm 深無定向式凹凸底坑，可應付所有環境的抓地力、KEEN.PROTECT 專用護趾功能設計及可拆式PU 鞋墊，為足弓提供持久舒適承托，耐用的磨砂皮革鞋面加入快乾導汗襯裡，讓你能征服任何山嶺。

KEEN 2024 秋冬新推出JASPER ZIONIC一共三款型格色系 — 鮮橙、卡其以及全黑色，並將ZIONIC的鞋底抓地功能與 JASPER 的山系時尚風格融為一體，隨時隨地在城市隨心來一趟大自然之旅。而為實踐環保理念，與每雙KEEN的鞋履一樣，JASPER ZIONIC經過精心打造，面料選用由LWG認證的製革廠提供優質環保皮革，貫徹品牌理念創造世界上最環保的鞋。

JASPER ZIONIC x GRAMICCI（男裝）HK$1,350

經典JASPER款式女裝則帶來重大的驚喜，KEEN並首度與MMLG合作推出聯名款！MMLG為韓國爆紅模特兒 Wonjoong Kim 及 Jiwoon Park 所創立的潮牌87MM 副線，以「Chat Play Casually」為理念，主打「日常穿著」，旨在透過其易於穿著的服裝大膽反映品牌的價值觀和意識形態。

經典 JASPER 款式女裝則帶來重大的驚喜 HK$890

今次聯乘系列備受著名攝影師 Ki-gon Kwak 及其著名展覽項目「Sand」啟發，MMLG 藉著它對洛山海灘的獨特視覺 — 從肉眼看來可能只是單一顏色，但仔細觀察就能發現海灘實際是無數鵝卵石的聚合體，每塊鵝卵石均有自己獨特顏色，設計除了欣賞多樣美的卵石色彩，同時亦傳遞出與沙零距離的感覺。

JASPER II（童裝）HK$590

當然童裝鞋履的功能性也是十分注目的一環，童裝JASPER II 的Quick Lace鎖扣索帶令鞋履更穩固，賣點是快速穿脫秒速出門；KEEN.PROTECT 護趾功能設計和透氣內裡，讓小孩即使步行多久也能依舊舒適，無論是出國旅遊、探索大自然，甚至只是日常出外玩耍都很適合。

相關文章

時尚速報｜Marimekko首推牛仔褲系列　吸睛招牌Unikko花卉圖案再現
15:14 2024/08/29
時尚速報｜Marimekko首推牛仔褲系列　吸睛招牌Unikko花卉圖案再現
多啦A夢｜Doraemon X Catalog 全新系列閃耀登場　一同走進神奇的動漫世界
18:51 2024/09/06
多啦A夢｜Doraemon X Catalog 全新系列閃耀登場　一同走進神奇的動漫世界
盛事經濟｜CHANEL 11月香港開騷　陳祖恒促政府爭取更多國際盛事落戶
17:12 2024/09/11
盛事經濟｜CHANEL 11月香港開騷　陳祖恒促政府爭取更多國際盛事落戶

你可能感興趣

時尚速報｜Marimekko首推牛仔褲系列　吸睛招牌Unikko花卉圖案再現
15:14 2024/08/29
時尚速報｜Marimekko首推牛仔褲系列　吸睛招牌Unikko花卉圖案再現
多啦A夢｜Doraemon X Catalog 全新系列閃耀登場　一同走進神奇的動漫世界
18:51 2024/09/06
多啦A夢｜Doraemon X Catalog 全新系列閃耀登場　一同走進神奇的動漫世界
盛事經濟｜CHANEL 11月香港開騷　陳祖恒促政府爭取更多國際盛事落戶
17:12 2024/09/11
盛事經濟｜CHANEL 11月香港開騷　陳祖恒促政府爭取更多國際盛事落戶
時裝服飾 行山 鞋履 Jasper 展覽

最高瀏覽

小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請　新界區21校網255間官津小學額一覽
小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請　新界區21校網255間官津小學額一覽
食用安全丨知名雲吞麵店驚現大老鼠偷食麵 網民斥：食物要冚蓋都懶做
食用安全丨知名雲吞麵店驚現大老鼠偷食麵 網民斥：食物要冚蓋都懶做
急症室最長等候時間（09月12日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月12日 時間16:05）
飲食健康｜76歲名醫體無三高慢性病 全靠4招助養靚血管
飲食健康｜76歲名醫體無三高慢性病 全靠4招助養靚血管
東張西望｜一家5母女4人智障餓到落街求助　唯一智力正常細女突失蹤1決定惹網民熱議
東張西望｜一家5母女4人智障餓到落街求助　唯一智力正常細女突失蹤1決定惹網民熱議