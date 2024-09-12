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法證先鋒VI劇透丨第24集大結局劇情預告　星柏循線索到森林追尋寶英

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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《法證先鋒VI倖存者的救贖》

TVB劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕、吳業坤主演，第23集劇集講到浩然等在依霖的手機內找到一段影片，怎料內容卻對佩清不利。

第24集大結局 （13/9）

日本警員服部研一郎通知星拍，指報案中心曾收到寶英的求救電話。根據種種線索，日本警方終於找到寶英所在的地點。

星柏與研一郎等進入地下室，找到一個大鐵籠，卻不見寶英！

星柏、研一郎及後找到線索，循著線索找至一座森林，星柏急於追尋寶英的下落，不顧危險闖進森林，研一郎追至欲阻止，此時有人向二人迎面走來，那人手持一把染了血的利刀。

另一方面，浩然致電書婷，書婷提到她對赴巴黎工作之事已有決定……

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