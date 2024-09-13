飲食攻略｜每日2杯豆漿可防乳癌　醫生建議1類人士宜多飲用【附18款無添加豆漿】

【防癌／乳癌／大豆異黃酮／豆腐／豆漿】防癌可以從飲食入手。不少人喜歡飲豆漿作為早餐，有研究發現，多吃豆製品的確能預防癌症，尤其是乳癌。台灣抗癌名醫解釋，豆製品之所以能有效防癌是因為大豆內含的異黃酮，而每天攝取量越多，防癌功效越大。

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防癌｜大豆異黃酮有效防癌

台灣元鼎診所院長曾嶔元在當地健康節目《小麥的健康筆記》分享關於防癌飲食的迷思，對於多吃豆製品能夠防癌的說法，曾嶔元指出，大豆類食物含大豆異黃酮能夠有效防癌。根據過往研究，每攝取多10毫克的大豆異黃酮，便能夠減少女士患上乳癌風險達3%。他尤其建議還未踏入更年的年輕女性，因為女性荷爾蒙旺盛，平日可多攝取豆製品，降低患上乳癌的風險。

曾嶔元引述研究，指出乳癌康復者可以多攝取大豆異黃酮，臨床實證能有效降低復發率。

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防癌｜每天2杯豆漿

大豆異黃酮每天要攝取多少才能夠防癌？曾嶔元認為，基本上吃得越多越好，最理想份量是每天攝取60毫克的大豆異黃酮，可以透過進食豆腐、豆漿或其他豆製品補充營養。

以標準製作方法為例，他建議每天2杯250毫升的豆漿，或是400克豆腐就能夠達到一天的標準攝取量。若擔心製作方法有偏差，未必能夠單憑重量計算食用份量，他建議可參考豆腐的營養成分表的 蛋白質含量 ，換算 大豆異黃酮的含量 ：

豆腐：32克蛋白質

豆漿：40克蛋白質

18款不含添加劑豆漿

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10大防癌食材

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