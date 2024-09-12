巴黎殘奧｜硬地滾球港將出席校友分享會　何宛淇冀實踐母校校訓助有需要年輕人

▲ 何宛淇、梁育榮及龍子健出席校友分享會。（朱永倫攝）

巴黎殘奧會上周結束，硬地滾球港隊大豐收，當中6位運動員為紅十字會特殊學校校友，何宛淇、梁育榮及龍子健更分別奪3金兩銀，紅會學校成「金牌搖籃」。3人今（12日）出席分享會，分享他們的在學時的經歷，何宛淇冀實踐母校校訓，幫助有需要的年輕人。

何宛淇2歲確診先天脊髓肌肉萎縮症，其後因病情惡化，由可依靠步行架走路，變成需以電動輪椅代步。她表示，本身從來沒有想自己與運動有關，「體育兩個字唔喺我字典入面」，又指自己較文靜，只玩橋牌、插花，開頭不特別喜歡硬地滾球。她後來因為升學，「想proforlio靚啲」而繼續打球，結果日久生情。何宛淇於2008年加入港隊，慢慢開始對硬地滾球有目標，指自己性格「唔甘心」，希望趁年輕追夢，看看運動員路可以走得多高多遠。

何宛淇畢業於紅十字會甘迺迪中心，她提到，學校上上下下，不論是老師、職員還是治療師都很鼓勵她，同學們身體雖然有缺陷，但遇上困難時都會互相幫忙，很感恩有這個「家庭」。何宛淇早前表示將設立獎學金，她指自小老師就教她做好自己之餘，有能力時要貢獻社會。今次在巴黎奪得兩面金牌，希望回港實踐母校校訓「立己達人」，幫助有需要的年輕人。

被問到未來去向，她表示會以明年舉辦的全國殘疾人運動會為目標，又希望未來可以參與推廣體育及生命教育的工作，到中小學分享自己的經歷。

畢業於紅十字會雅麗珊郡主學校的龍子健患有痙攣，小學時接觸硬地滾球，後來被教練選入港隊。他指母校有家的感覺，感謝學校的職和教師在低潮時開解他，又稱會「打到打唔到為止」。

梁育榮中學時自薦入港隊 冀打多3、4屆奧運

龍子健的同學、「六朝元老」梁育榮小學體育課時初次接觸硬地滾球。患先天性多發性關節彎曲的他指自己的活動能力不高，只玩到硬地滾球，當時見到同學子健玩得很開心就嘗試一下。後來漸漸覺得硬地滾球「幾過癮」，可與對手鬥準、討論策略。

梁育榮形容自己一開始「傻下傻下」，到中學時知道有港隊，覺得自己「有啲技術」，希望可以代表香港，遂向教練自薦，2002年加入港隊。他提到，自己的自理能力不太好，連穿衣服都有困難，要透過物理治療和職業職業治療師幫忙，後來打球時又會幫他拉筋舒緩關節，稱學校當時提供很多幫助，才成就今日的自己，冀可打多3、4屆奧運。

香港紅十字會行政總裁/秘書長蘇婉嫻表示，今屆巴黎殘奧香港有23位運動員代表，當中9位是紅十字會特殊學校校友，無論有無獲獎，所有運動員的毅力和血汗都值得支持。她又指，特殊學校是紅十字會設立於早期的核心服務，轄下有4所特殊學校關懷身體弱能及傷兵學童，冀學幫助不同的潛能和特長的學生建立自信，貢獻社會。

港隊在今屆巴黎殘奧收穫3金4銀1銅，當中硬地滾球隊大豐收，何宛淇在BC3級個人賽封后，並伙拍檔謝德樺在混雙賽奪金；龍子健於BC1級個人賽奪金；梁育榮則在BC4級混雙賽伙拍檔張沅奪銀。

何宛淇和龍子健在個人賽奪金，分別獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金150萬元，何另於混雙賽與謝德樺獲300萬元；梁育榮與張沅則獲150萬元。

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