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舒適堡結業｜舒適堡舊客接受「Healthy」服務需簽同意書　稱提供剩餘服務惟並沒有義務

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 40 分鐘前

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Healthy今日張貼影拉架告示宣布營業，提到舒適堡財務糾紛與新品牌無關。(陳靜儀攝)

舒適堡上周五宣布全線暫停結業，多個政府部門接獲數千宗求助，涉款近億元，並拘捕兩名創辦人。截至下午6時，消委會接獲3289宗投訴個案，涉款逾1.1億元。

新品牌「Healthy」今日接手，並於灣仔等部分分店向舊會員提供服務。

據立法會議員江玉歡提供資訊，相關舊客戶需簽署一份同意書，當中列明數點條款。同意書提到，「Healthy」會按「Physical」原訂協議，提供剩餘服務，當中客戶不需另付、或者加付服務。不過同意書亦提到，沒有向客戶提供剩餘服務的義務。另外，客戶需即時簽署客戶協議書/健身合同，其中營運守則及規定公司可即時修訂。

江玉歡指，目前對該新品牌的分店數目、服務等一概並不清晰，亦不清楚公司的背景，形容目前安排十分奇怪。她認為，舊客戶無需倉猝簽約。而簽署同意書，因當接受服務可能被視為沒有損失，日後有機會影響民事賠償。

江玉歡亦表示，法律上簽署新合約，不等於蓋過舒適堡舊客戶的合約。她亦提到，同意書中列明提供剩餘服務，不過又稱沒有義務，相關說辭是希望表示公司於協議上，擁有絕對權力。

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