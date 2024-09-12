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兒童健康丨初生嬰兒常見「尿布疹」　一文拆解預防及護理貼士

兒童健康

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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一文拆解預防及護理「尿布疹」貼士。

【兒童健康／尿布疹／初生嬰兒】BB的皮膚幼嫩，尤其是初生嬰孩更易有皮膚問題。有港媽就曾發文申訴煩惱，指寶寶的屁股位置很易變紅出疹，即使已頻繁替寶寶換尿片及搽保濕霜，但就仍未見改善，於是在網上發帖詢問其他家長意見。

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據衛生署資料，「尿布疹」成因是尿液及排泄物刺激皮膚而引起。初期徵狀是紅斑，接著便會出現細小凸起的紅疹。多數出現在穿尿片或尿布的範圍，例如外陰、會陰、臀部、下腹部及大腿上部等。

而要預防及護理尿布疹，需要勤加替寶寶換片，保持嬰兒的臀部清潔及乾爽。以下是正確護理程序：

  • 換片時，先用暖水清洗臀部，需要時可用肥皂或沐浴液洗淨黏著臀部的排泄物。盡量避免使用濕紙巾，以減少對嬰兒皮膚的刺激。
  • 替嬰兒清潔臀部後，不要急於穿回尿片或尿布，可讓嬰兒臀部暴露於空氣中，待皮膚乾爽。
  • 家長亦可替嬰兒塗上一層薄薄的潤膚膏，阻隔排泄物接觸皮膚。若皮膚有輕微紅損，於每次換片後，可使用具有阻隔作用的藥膏，如一氧化鋅膏（zinc oxide ointment）形成一層保護膜。

此外，也切勿對寶寶使用爽身粉，因爽身粉與尿液或汗水混合後，會阻塞毛孔，令尿布疹惡化。假如情況仍未見改善或變得更嚴重，便應請教醫生。

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