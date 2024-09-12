巴黎殘奧｜何宛淇盼社會視殘疾人「同大家一樣」　梁育榮冀健全及殘疾運動員資助差距拉近

▲ 何宛淇（右）寄語同路人勇敢走出來，告訴大家自己也有能力貢獻社會。（朱永倫攝）

何宛淇今日（12日）出席校友分享會時指，很開心近年聽到越來越多人談「共融」這個概念，但她開始擔心這淪為「口號」或被人「用嚟揾錢」。她認為，「真正嘅共融係日後唔再需要講共融」，社會不用討論健全和殘疾人的分別。

何宛淇指，很多人覺得殘疾人有一點成就就「特別叻」，但其實他們不希望被人以同情和憐憫的眼光看待，反而希望「大家睇我們係同大家一樣」。她寄語同路人，要求其他人不要歧視的同時，勇敢走出來，告訴大家自己也有能力貢獻社會。

運動員資助方面，梁育榮憶述，2004年第一次參加殘奧時的支援不多，須在宿舍的走廊上練習，又要爭康文署羽毛球場，每周只可訓練3天。2017年做全職運動員後，體育學院才開始提供固定訓練場所，令他有足夠時間練習，現在一個星期可訓練25個小時。

現時健全的「精英甲+」全職運動員每月可獲44,500元資助，同樣級別的殘疾運動員每月則獲34,000元資助。梁育榮向本報表示，所有運動員都付出同樣的努力和時間，認為兩者差距可以拉近一點，「成日都講共融，其實呢樣已經未必係共融」。他又希望政府能幫助剛起步的運動員，指他們雖然未參加過世錦賽，但一直在背後默默努力，需要收入應付日常開支。

梁育榮早前曾表示今屆殘奧賽前壓力頗大，因要「keep住A+（精英甲＋）人工」。他指，運動員的薪酬與比賽成績挂鈎，要在世錦賽及殘奧奪牌，才能維持現有人工；如運動員需要養家人、供樓，但收入突然大減，會帶來頗大的生活壓力。

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