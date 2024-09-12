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入稟索償｜購「矯治脊柱療程」質疑貨不對辦　男子向舒適堡索償近11萬下月審

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發布時間： 1 小時前

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男子入稟小額錢債審裁處向舒適堡索償，案件押後至下月開審。資料圖片

開業38年的連鎖健身中心舒適堡上周宣布全線「暫時結業」，一名男子稱於2022年向舒適堡購買「被動式矯治脊柱療程」，指療程貨不對辦，入稟小額錢債審裁處索償近11萬元費用。案件今（12日）再訊，舒適堡沒有派代表到場，審裁官排期於10月7日審訊。

申索人為洪旭輝，被告為舒適堡（尖沙咀）美容健美有限公司及Physical Health Centre (TST) Limited。洪分兩案入稟。

洪今親自出席聆訊，被告人則缺席聆訊。

審裁官潘弘翰指，被告人上次有出席聆訊，但據近日新聞報道被告人似乎已經停止運作，故今缺席聆訊。申索人表示已交齊文件，審裁官遂排期於10月7日進行1天審訊。

審裁官提醒，申索人須進行公司查冊，倘若被告已經清盤，其他法律程序則不能繼續進行，債權人須聯絡清盤人。

申索書顯示，申索人在2023年12月入稟，指他在2022年10月24日向被告人購買「被動式矯治脊柱療程」，對方未能遵照雙方的口頭協議，貨不對辦。申索人指，他曾就此事知會被告，但對方未有理會並不安排協議的療程。申索人現要求被告退回全部款項，涉及兩筆50,820元及58,480元款項。

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撰文 : 陳曉欣

小額錢債審裁處 結業 健身 美容 尖沙咀

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