人事變動｜體育專員黃德森辭職　文體旅局按既定程序安排接任人

▲ 消息指，體育專員黃德森辭職。(資料圖片)

上任不足3年的體育專員黃德森辭職。文化體育及旅遊局今晚（20日）表示，黃德森因個人理由在早前向文體旅局提出終止合約，並獲局方同意。黃德森將於9月20日離任，文體旅局會按既定程序安排接任人選。



局方表示，文體旅局感謝黃德森在過去一年對香港體育政策及體育發展方面作出的貢獻，並祝願他未來工作順利，繼續貢獻香港體育界。

黃德森為前香港滑浪風帆代表，2000年退役後轉任教練，去年透過公開招聘，8月獲聘為體育專員，但最終只做了1年，未滿3年合約就辭職。

現年59歲的體育專員黃德森，去年8月22履新。他負責制訂體育政策和相關措施，推動和落實政府的五大體育發展政策目標，包括普及化、精英化、盛事化，提高專業水平及推動本港體育事業向產業化方向發展，並監督有關工作的推行情況。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄去年表示，黃德森曾在不同本地體育總會及機構擔任要職，相信他對體育運動的熱忱、培育運動員的深厚資歷，以及在業界多年工作經驗，能為政府推動和落實五大體育發展政策目標注入新動力，期待黃德森帶領體育及康樂科展開新一頁，進一步推動本地體育事業的發展。

黃德森早前仍有同楊潤雄及其他體育界代表，到巴黎出席奧運會，支持本地運動選手比賽。

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