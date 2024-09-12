大學收生｜科大非本地新生達限額3成　來自阿聯酋、印尼及埃塞俄比亞等地

▲ （左起）來自阿聯酋的Sara、來自埃塞俄比亞的Yonathan，以及印尼的Rizq均獲科大本科課程取錄。（校方提供）

新學年8間資助大學非本地生限額獲准倍增至4成。科技大學今日（12日）公布，本學年取錄逾600名非本地本科生，佔比逾30%，包括成功招收來自阿聯酋、印尼及埃塞俄比亞等地國際生，未來擬再擴大招生力度。

翻查科大全校非本地學士生在上學年已超出2成上限，佔本地生學額23.7%。科大今公布，本學年招收非本地生人數提升至逾3成，形容國際生招生成果亮眼。

科大指，該校學士課程國際生比例多年來稱冠8大，逾半非本地學生均來自中國內地以外地區，包括美洲、東西歐、澳洲，非洲，以及亞洲其他地區，提及該校今年更成為本港首間大學，成功招收獲得阿聯酋阿布札比教育部全額國家獎學金來港就讀本科的3名學生；另於5月與印尼教育部簽署合作協議，首批16名獲當地政府全額獎學金資助的學生亦已到港。

3名阿聯酋學生是攣生三兄妹，長兄獲科大工商管理學士（市場學）課程取錄，兩位妹妹均入讀科大工學士。

在家中排第2位的Sara Suhail ALSHAMSI今獲科大安排受訪，她曾在高中參與設計一款「醫療陪伴機器人原型」以緩解長者孤獨感，因在科學領域表現出色而獲獎學金。她稱放棄了美國賓夕法尼亞州立大學及英國曼徹斯特大學等英美名校錄取，認為在科大能獲得更好學習氛圍，以及學習中文等。

科大稱，將繼續前往「一帶一路」地區招生，並積極開拓阿聯酋及土耳其等新興招生地區，冀循序漸進地進一步提升非本地生取錄人數。

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